После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги

В прошлом туре Боруссия Дортмунд проиграла ключевой матч Баварии, которая близка к очередному чемпионскому титулу.

Однако дортмундская команда после неудачи сумела на выезде обыграть Кельн и продолжила борьбу за вторую позицию. Голы Гирасси и Беера принесли Боруссии важные три пункта.

Дортмунд отстает от Баварии на 11 очков, но опережает Хоффенхайм на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Кельн – Боруссия Д 1:2

Голы: Камински, 88 – Гирасси, 17, Бейер 60

Турнирная таблица