  После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги
Чемпионат Германии
Кельн
07.03.2026 19:30 – FT 1 : 2
Боруссия Д
Германия
07 марта 2026, 21:34
После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги

Команда остается на второй позиции

После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом туре Боруссия Дортмунд проиграла ключевой матч Баварии, которая близка к очередному чемпионскому титулу.

Однако дортмундская команда после неудачи сумела на выезде обыграть Кельн и продолжила борьбу за вторую позицию. Голы Гирасси и Беера принесли Боруссии важные три пункта.

Дортмунд отстает от Баварии на 11 очков, но опережает Хоффенхайм на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Кельн – Боруссия Д 1:2
Голы: Камински, 88 – Гирасси, 17, Бейер 60

Турнирная таблица

Боруссия Дортмунд Кельн Бундеслига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
