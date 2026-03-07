07.03.2026 19:30 – FT 1 : 2
Германия07 марта 2026, 21:34 |
72
0
После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги
Команда остается на второй позиции
07 марта 2026, 21:34 |
72
0
В прошлом туре Боруссия Дортмунд проиграла ключевой матч Баварии, которая близка к очередному чемпионскому титулу.
Однако дортмундская команда после неудачи сумела на выезде обыграть Кельн и продолжила борьбу за вторую позицию. Голы Гирасси и Беера принесли Боруссии важные три пункта.
Дортмунд отстает от Баварии на 11 очков, но опережает Хоффенхайм на 6 пунктов.
Чемпионат Германии. 25-й тур
Кельн – Боруссия Д 1:2
Голы: Камински, 88 – Гирасси, 17, Бейер 60
Читайте также:Бундеслига. Неожиданный претендент на вылет, борьба за топ-4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 12
Михаил мог оказаться в «Порту»
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 26
Илья отыграл весь матч против «Монако»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Футбол | 07.03.2026, 21:49
Комментарии 0
Популярные новости
06.03.2026, 08:29 6
06.03.2026, 06:32 3
07.03.2026, 09:55 11
06.03.2026, 05:22
06.03.2026, 00:32 14
Теннис
07.03.2026, 11:10 31
07.03.2026, 05:42