Дубль и камбэк за 4 минуты: как Аталанта была в шаге от фиаско
Спасателем «богини» в матче с «Удинезе» стал Джанлука Скамакка
7 марта «Аталанта» и «Удинезе» выдали результативный поединок в 28‑м туре итальянской Серии А.
Матч на стадионе «New Balance Arena» в Бергамо начался неудачно для хозяев.
«Удинезе» в первом тайме открыл счёт, а после перерыва еще и удвоил преимущество.
Спасение «богини» принес Джанлука Скамакка, оформивший дубль за четыре минуты.
После феерии Скамакки команды больше не забивали – 2:2.
Серия А. 28‑й тур, 7 марта
«Аталанта» – «Удинезе» – 2:2
Голы: Скамакка, 75, 79 – Дэвис, 55, Кристенсен, 40
