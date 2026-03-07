Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль и камбэк за 4 минуты: как Аталанта была в шаге от фиаско
07 марта 2026, 20:54 | Обновлено 07 марта 2026, 20:59
Дубль и камбэк за 4 минуты: как Аталанта была в шаге от фиаско

Спасателем «богини» в матче с «Удинезе» стал Джанлука Скамакка

Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта «Аталанта» и «Удинезе» выдали результативный поединок в 28‑м туре итальянской Серии А.

Матч на стадионе «New Balance Arena» в Бергамо начался неудачно для хозяев.

«Удинезе» в первом тайме открыл счёт, а после перерыва еще и удвоил преимущество.

Спасение «богини» принес Джанлука Скамакка, оформивший дубль за четыре минуты.

После феерии Скамакки команды больше не забивали – 2:2.

Серия А. 28‑й тур, 7 марта

«Аталанта» – «Удинезе» – 2:2

Голы: Скамакка, 75, 79 – Дэвис, 55, Кристенсен, 40

Фотогалерея матча:

Аталанта Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта - Удинезе Джанлука Скамакка
