Бывший игрок Реала решил покинуть клуб. Он станет свободным агентом
Хоселу не будет продлевать контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа»
36-летний испанский нападающий Хоселу решил покинуть катарский клуб «Аль-Гарафа». Его ожидает статус свободного агента.
Действующее соглашение игрока истекает летом 2026 года, при этом сам испанец не намерен продлевать сотрудничество.
Хоселу настроен начать новый этап в карьере и уже начал переговоры с другими клубами.
Форвард перешел в «Аль-Гараф» летом 2024 года после победы со сборной на чемпионате Европы. На данный момент Хоселу провел 57 матчей за клуб, в которых забил 27 мячей и отдал пять ассистов.
Игрок известен благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал», в академии которого делал футбольные шаги. Именно со «сливочными» Хоселу завоевал чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
🚨🇪🇸 Joselu has decided to leave Al Gharafa as free agent and join new club in the summer transfer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
Talks with new clubs have started in order to open new chapter of his career.
Decision made for former Real Madrid player. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/kYK0SKdDRG
