29 марта 2026, 16:58 | Обновлено 29 марта 2026, 17:04
Бывший игрок Реала решил покинуть клуб. Он станет свободным агентом

Хоселу не будет продлевать контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

36-летний испанский нападающий Хоселу решил покинуть катарский клуб «Аль-Гарафа». Его ожидает статус свободного агента.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2026 года, при этом сам испанец не намерен продлевать сотрудничество.

Хоселу настроен начать новый этап в карьере и уже начал переговоры с другими клубами.

Форвард перешел в «Аль-Гараф» летом 2024 года после победы со сборной на чемпионате Европы. На данный момент Хоселу провел 57 матчей за клуб, в которых забил 27 мячей и отдал пять ассистов.

Игрок известен благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал», в академии которого делал футбольные шаги. Именно со «сливочными» Хоселу завоевал чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Хоселу чемпионат Катара по футболу Фабрицио Романо Аль-Гарафа свободный агент Реал Мадрид
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
