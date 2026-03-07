Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 марта 2026, 19:07 |
179
0

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Коллаж Sport.ua

В ночь на 8 марта украинская тенниситка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 87). Поединок начнется пятым запуском на корте №3 после игры Киз – Парри. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Хейли Баптист, либо с Еленой Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Тейлор Таунсенд смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
