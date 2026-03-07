Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 8 марта украинская тенниситка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во втором раунде украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 87). Поединок начнется пятым запуском на корте №3 после игры Киз – Парри. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.
Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Хейли Баптист, либо с Еленой Рыбакиной.
