Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч против Испании
Чемпионат мира
07 марта 2026, 18:23 | Обновлено 07 марта 2026, 19:16
Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч против Испании

7 марта в 19:00 в турецкой Анталье пройдет игра квалификации женского ЧМ

Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч против Испании
Коллаж Sport,ua

Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

7 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Испании в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер украинской сборной Ия Андрущак определила 11 футболисток основы.

В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).

Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия – 2:0 (матч закончен).

Турнирное положение: Англия (6 очков), Испания (3), Исландия, Украина (по 0).

Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч против Испании

Украина: 12 Келюшик, 8 Шайнюк, 4 Котик, 21 Ольхова, 14 Шматко, 11 Ивкова, 2 Подольская, 7 Калинина (к), 3 Петрик, 16 Овдийчук, 10 Гирин

Запас: 1 Бондарчук, 23 Боклач, 5 Андрухив, 6 Котяш, 13 Заборовец, 15 Когут, 18 Корсун, 19 Кравчук, 20 Глущенко, 22 Басанская

По теме:
Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
Украина – Испания. Текстовая трансляция. LIVE
Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора к ЧМ с Испанией
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Ия Андрущак Украина - Испания женская сборная Испании по футболу Лига наций по футболу среди женщин стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
