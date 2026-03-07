Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч против Испании
7 марта в 19:00 в турецкой Анталье пройдет игра квалификации женского ЧМ
Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
7 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Испании в турецкой Анталье на стадионе Мардан.
Главный тренер украинской сборной Ия Андрущак определила 11 футболисток основы.
В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).
Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия – 2:0 (матч закончен).
Турнирное положение: Англия (6 очков), Испания (3), Исландия, Украина (по 0).
Украина: 12 Келюшик, 8 Шайнюк, 4 Котик, 21 Ольхова, 14 Шматко, 11 Ивкова, 2 Подольская, 7 Калинина (к), 3 Петрик, 16 Овдийчук, 10 Гирин
Запас: 1 Бондарчук, 23 Боклач, 5 Андрухив, 6 Котяш, 13 Заборовец, 15 Когут, 18 Корсун, 19 Кравчук, 20 Глущенко, 22 Басанская
Инфографика
