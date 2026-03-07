Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
«Канониры» сохраняют шансы на победу в четырех турнирах в текущем сезоне
Арсенал одержал уже 35 побед в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Это стало новым рекордом Микеля Артеты во главе «канониров». Предыдущим достижением испанца были 34 победы в сезоне 2023/24.
Арсенал одержал 35 победу в текущем сезоне в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Сезоны Арсенала под руководством Микеля Артеты с наибольшим количеством побед
- 35 – 2025/26
- 34 – 2023/24
- 32 – 2024/25
- 32 – 2022/23
Благодаря победе в кубковой игре Арсенал оставляет себе шансы на выигрыш всех четырех турниров сезона:
- лидеры АПЛ
- финал Кубка английской лиги
- четвертьфинал Кубка Англии
- 1/8 финала Лиги чемпионов
