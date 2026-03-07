Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне

Арсенал одержал уже 35 побед в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это стало новым рекордом Микеля Артеты во главе «канониров». Предыдущим достижением испанца были 34 победы в сезоне 2023/24.

Арсенал одержал 35 победу в текущем сезоне в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Сезоны Арсенала под руководством Микеля Артеты с наибольшим количеством побед

35 – 2025/26

34 – 2023/24

32 – 2024/25

32 – 2022/23

Благодаря победе в кубковой игре Арсенал оставляет себе шансы на выигрыш всех четырех турниров сезона:

лидеры АПЛ

финал Кубка английской лиги

четвертьфинал Кубка Англии

1/8 финала Лиги чемпионов