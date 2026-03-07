Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
Англия
07 марта 2026, 17:21 | Обновлено 07 марта 2026, 17:22
Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне

«Канониры» сохраняют шансы на победу в четырех турнирах в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Арсенал одержал уже 35 побед в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это стало новым рекордом Микеля Артеты во главе «канониров». Предыдущим достижением испанца были 34 победы в сезоне 2023/24.

Арсенал одержал 35 победу в текущем сезоне в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Сезоны Арсенала под руководством Микеля Артеты с наибольшим количеством побед

  • 35 – 2025/26
  • 34 – 2023/24
  • 32 – 2024/25
  • 32 – 2022/23

Благодаря победе в кубковой игре Арсенал оставляет себе шансы на выигрыш всех четырех турниров сезона:

  • лидеры АПЛ
  • финал Кубка английской лиги
  • четвертьфинал Кубка Англии
  • 1/8 финала Лиги чемпионов
