Руслан РОТАНЬ: «Мы получили информацию о Динамо...»
Тренер «Полесья» – о матче с киевлянами
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мыслями о матче против «Динамо».
«Конечно, мы получили информацию о «Динамо» после их кубкового матча. Это команда с качественной молодежью, хорошо подготовленная физически. Они активно используют фланги, часто доставляют мяч в штрафную площадь, агрессивно действуют и много бьют по воротам.
Поэтому Динамо всегда остается серьезным раздражителем для соперников. Нам прежде всего нужно быть ментально готовыми к такому поединку. В то же время мы должны отталкиваться от собственной игры и настраиваться на очень непростой матч», – сказал Ротань.
