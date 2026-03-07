Руслан РОТАНЬ: «Мы получили информацию о Динамо...»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мыслями о матче против «Динамо».

«Конечно, мы получили информацию о «Динамо» после их кубкового матча. Это команда с качественной молодежью, хорошо подготовленная физически. Они активно используют фланги, часто доставляют мяч в штрафную площадь, агрессивно действуют и много бьют по воротам.

Поэтому Динамо всегда остается серьезным раздражителем для соперников. Нам прежде всего нужно быть ментально готовыми к такому поединку. В то же время мы должны отталкиваться от собственной игры и настраиваться на очень непростой матч», – сказал Ротань.