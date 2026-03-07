Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился ожиданиями накануне матча с киевским «Динамо», который состоится в воскресенье, 8 марта.

В первом круге «бело-синие» под руководством Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1. Вторая игра между этими командами начнется в 18.00.

– Поединок с «Динамо» – это еще один ключевой поединок?

– Да, да. Судьбой календаря мы сейчас встречаемся с лидерами, со всеми, с кем конкурируем, поэтому это тоже важный матч. Это также тот поединок, где мы должны быть на 100% готовы и физически, и морально, и ментально. Поэтому как для нас, так и для соперника, это очень важный матч.

– Я так думаю, что после первого поединка в первом круге остался какой-то неприятный осадок, да?

– Вы знаете, мы проанализировали этот матч уже давно, и пошли дальше. Я считаю, что мы смотрим сейчас от матча к матчу, поэтому не думаем о каком-то осадке.

Действительно неприятно проигрывать, тем более с таким счетом, я с вами согласен. Однако нас ждет совсем другой матч. И, скажем так, это та игра, которую мы должны по-новому понимать.

Поэтому для нас в какой-то степени это обычный поединок, но с повышенным уровнем ответственности, – признался Ротань.

В турнирной таблице житомирский клуб занимает третье место, набрав 36 баллов. В активе «Динамо» – 32 пункта, команда Игоря Костюка разместилась на четвертой позиции.