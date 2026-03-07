Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 15:37 | Обновлено 07 марта 2026, 16:10
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы

Испанец стал спортивным директором сборной Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легенда сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста будет работать со сборной Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Марокко.

41-летний экс-игрок «сине-гранатовых» стал спортивным директором полуфиналиста чемпионата мира. Также команда сменила тренерский штаб: вместо Валида Регради команду возглавил Мохамед Уаби. С ним сборная Марокко U-20 стала чемпионом мира.

Все эти изменения случились с командой перед чемпионатом мира 2026, который пройдет летом в США. Прошлый мундиаль стал историческим для Марокко: команда дошла до полуфинала, где уступила Франции. В игре за третье место сильнее оказались хорваты.

