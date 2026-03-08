Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Поединок 19-го тура состоится 8 марта в 18:30 по Киеву
8 марта состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».
Матч пройдет в городе Житомир на стадионе «Центральный». Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.
«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
