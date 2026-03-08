Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 10:38
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо

Поединок 19-го тура состоится 8 марта в 18:30 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
ФК Динамо

8 марта состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Матч пройдет в городе Житомир на стадионе «Центральный». Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
