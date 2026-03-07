Следуют за трофеем. Два клуба с украинцами вышли в полуфинал Кубка Чехии

С 3 по 5 марта прошли матчи 1/4 финала Кубка Чехии по футболу.

«Яблонец» устроил голевую перестрелку со «Славией» (2:2) и прошёл в полуфинал по серии пенальти. Украинец Эдуард Соболь весь матч провёл в запасе.

Также в полуфинал пробился украинец Евгений Скиба со своим клубом «Карвина». Евгений сыграл 80 минут, а его команда разгромила «Викторию» Пльзень (3:0).

В других парах голов не было, победителей определили пенальти: «Млада» Болеслав и «Градец-Кралове» прошли дальше, тогда как «Спарта» Прага и «Баник» Острава покинули турнир.

Кубок Чехии. 1/4 финала, 3–5 марта

«Яблонец» – «Славия» Прага – 2:2 (3:2 по пен.)

Голы: Храмоста, 53, Сингате, 80 – Сулейман, 6, Мбоджи, 90+4

«Млада» Болеслав – «Спарта» Прага – 0:0 (4:2 по пен.)

«Градец-Кралове» – «Баник» Острава – 0:0 (5:6 по пен.)

«Карвина» – «Виктория» Пльзень – 3:0

Голы: Аяоси, 24, Лабик, 39, Качор, 76