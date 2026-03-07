Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 18:18 |
Мирослав Ступар прокомментировал решения Клима Заброды в игре 19-го тура Премьер-лиги

ФК Шахтер Донецк

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейские решения матча 19-го тура Премьер-лиги «Александрия» – «Шахтер», в котором донецкий клуб победил со счетом 1:0.

О первом падении Траоре: «Нужно сказать, что Лассина Траоре, хотя и не Пабло Пикассо, но великий художник (смеется, – прим). С его фактурой... Здоровый человек. Он, напротив, должен топтать тех защитников и не падать. По факту футболист чувствует прикосновение и пытается имитировать нарушения.

Ему пошла неплохая передача, а Жослен Беиратче его коснулся, будем так говорить. Намеренный контакт состоялся, ничего не скажешь. Понятно, что он мог потерять ритм движения, но с такой массой тела должен это выдержать и продолжить борьбу.

Если бы защитник увидел, что он не падает, может быть, и подтолкнул бы его. Однако оснований для пенальти я, честно говоря, не вижу. Повторюсь, контакт был, но имитация нарушения от Траоре не вызывает симпатии у арбитров».

Противостояние Траоре и Боля: «Здесь уже серьезнее. Антон Боль левой рукой прихватил Траоре за пояс и сбил с ритма. Разумеется, форвард почувствовал данный контакт, но снова пытался показать, что это серьезное нарушение и дорисовать. Боль и сам почему-то рухнул на газон.

Какие-то основания для пенальти, безусловно, имели место. Здесь не было чистой борьбы. Борьба – это когда плечо в плечо. Когда начинают держать рукой... Будем говорить, что 50/50».

Игра рукой Беиратче: «Здесь уже никуда не денешься. Беираче действовал непонятно... Защитники же смотрят топовые матчи в Европе. Все защитники куда ставят руки? За спину прячут, а он ее выставил. Вроде бы и в естественном положении, но немного отвел ее от корпуса, и мяч попал.

Здесь, безусловно, есть основания для назначения пенальти. Сложно сказать, почему арбитр не поставил. Виталий Романов на ВАР проспал что ли? Думаю, будет какое-то объяснение Комитета арбитров. Однако, это ошибка», – подытожил Ступар.

После матча спортивный директор «горняков» Дарио Срна остался разгневан уровнем судейства и решениями, которые в течение матча принимал рефери Клим Заброда.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Мирослав Ступар Дарио Срна Клим Заброда
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Фанат Шахтера
Слава Ренату , что победный гол забитый с офсайда не являеться спорным 🥰
+6
