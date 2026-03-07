Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Каждые три дня у меня разные ощущения»
Англия
Арне СЛОТ: «Каждые три дня у меня разные ощущения»

Коуч «Ливерпуля» рассказал о матче против «Вулверхэмптона»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над «Вулверхэмптоном» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Многие владения мячом, они создали один момент и забили один гол, что было очень похоже на то, что произошло три дня назад. Мы создали больше, чем в предыдущей игре, и именно это послужило причиной нашей победы сегодня.

Очень досадно видеть, что мы почти не дали сопернику никаких моментов, но все равно пропустили гол.

Я думаю, что все они хотят играть в каждом матче, но это невозможно. Сегодня Эндрю Робертсон проделал свою работу очень хорошо. Думаю, у него была действительно хорошая игра.

Каждые три дня у меня разные ощущения (о положении «Ливерпуля» — прим.). Три дня назад все было совсем иначе, чем сейчас. Хорошо, что мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Через три-четыре дня выездная игра, еще один большой матч в Стамбуле», - сказал Слот.

Источник: ФК Ливерпуль
