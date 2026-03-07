Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Эта команда готова выиграть чемпионат»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 20:25 |
Йожеф САБО: «Эта команда готова выиграть чемпионат»

Тренер – о матче «Полесья» с «Динамо»

Йожеф САБО: «Эта команда готова выиграть чемпионат»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и игрок Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Динамо» с «Полесьем».

– Можно ли будет говорить о кризисе в команде, если «Динамо» потеряет очки?

– Нет, еще рано, чемпионат впереди. В любом случае, «Полесье» показало себя в матче с ЛНЗ как команда, которая имеет хорошее настроение и настроена выиграть чемпионат. Для киевлян наступил тот момент, когда нужно выигрывать. Шахтер тяжело, но выиграл, и, пока, как я и считал, он будет чемпионом...

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ разорвал контракт с форвардом. Ему запрещали играть
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Я разочарован им»
Карпаты – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Полесье Житомир Полесье - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
