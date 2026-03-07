Йожеф САБО: «Эта команда готова выиграть чемпионат»

Известный украинский тренер и игрок Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Динамо» с «Полесьем».

– Можно ли будет говорить о кризисе в команде, если «Динамо» потеряет очки?

– Нет, еще рано, чемпионат впереди. В любом случае, «Полесье» показало себя в матче с ЛНЗ как команда, которая имеет хорошее настроение и настроена выиграть чемпионат. Для киевлян наступил тот момент, когда нужно выигрывать. Шахтер тяжело, но выиграл, и, пока, как я и считал, он будет чемпионом...

