Сборная УКРАИНЫ
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией

Известный тренер предположил, что команда Сергея Реброва начнет матч с двумя опорниками

УАФ. Сборная Украины

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Но уже сейчас многие специалисты анализируют потенциальный состав «сине-желтых», учитывая кадровые проблемы, и даже высказывают свою версию основы. Не остался в стороне и бывший наставник нашей национальной команды Йожеф Сабо.

– Мы не знаем, кто точно будет вызван в сборную, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но если говорить, что это моя версия, то она будет таковой: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Калюжный, Бражко, Зубков, Цыганков, Судаков – Ванат.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.

