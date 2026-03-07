Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Даяна в трех сетах уступила представительнице Филиппин
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (52) уступила в трех сетах 32-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале в рамках 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллси.
За матч украинская теннисистка сделала 8 подач навылет и допустила 15 двойных ошибок.Поединок длился 2 часа и 45 минут.
Филиппинка в следующем круге турнира сыграет против четвертой ракетки планеты Коко Гофф. Американка в 1/32 финала в двух сетах победила Камиллу Рахимову, которая выступает за Узбекистан (6:3, 7:6).
WTA 1000, Индиан-Уэллс, хард.Второй круг, 7 марта
Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины) 5:7, 6:4, 5:7
Ще ці пилипинці з Пилипин задовбали своїми верещанням.
То що ризикує, атакує - тут не її вже не переробиш, це життєва філософія ) Що, здається, ще можна пофіксити - це надмірний ризик на других подачі та прийомі. Акуратніше лупити 2-й м'яч після невдалого 1-го (можливо, треба придумати і відпрацювати якусь іншу подачу - варіанти у світовій практиці є). А на прийомі другої не бути такою самовпевненою - типу, раз це 2-й м'яч, то він простіший, тому можна відразу контратакувати. Не завжди виходить. Можна подумати, як інакше використовувати перевагу 2-ї спроби.