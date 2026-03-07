Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
WTA
07 марта 2026, 10:11
540
7

Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге

Даяна в трех сетах уступила представительнице Филиппин

07 марта 2026, 10:11
540
7 Comments
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (52) уступила в трех сетах 32-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале в рамках 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллси.

За матч украинская теннисистка сделала 8 подач навылет и допустила 15 двойных ошибок.Поединок длился 2 часа и 45 минут.

Филиппинка в следующем круге турнира сыграет против четвертой ракетки планеты Коко Гофф. Американка в 1/32 финала в двух сетах победила Камиллу Рахимову, которая выступает за Узбекистан (6:3, 7:6).

WTA 1000, Индиан-Уэллс, хард.Второй круг, 7 марта

Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины) 5:7, 6:4, 5:7

По теме:
Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Киченок с напарницей ушли с двух матчболов и выиграли матч на Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская Александра Эала WTA Индиан-Уэллс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 7
Vlad H.
15 подвійних ,із них 9 в 3 вирішальних  геймах. Що сказати - вражаюче пустоголова . Поїде з коханим на Майямі - там наступний турнір . Треба ж відпочити .
Ще ці пилипинці з Пилипин задовбали своїми верещанням.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Нє, Даяна достойно боролася, могла навіть захистити очки. Не захистила.
То що ризикує, атакує - тут не її вже не переробиш, це життєва філософія ) Що, здається, ще можна пофіксити - це надмірний ризик на других подачі та прийомі. Акуратніше лупити 2-й м'яч після невдалого 1-го (можливо, треба придумати і відпрацювати якусь іншу подачу - варіанти у світовій практиці є). А на прийомі другої не бути такою самовпевненою - типу, раз це 2-й м'яч, то він простіший, тому можна відразу контратакувати. Не завжди виходить. Можна подумати, як інакше використовувати перевагу 2-ї спроби.
Ответить
+2
Richard Lewis
На пляж! 🏖️
Ответить
0
kadaad .
Сила есть ума не нужно?
Ответить
0
Андрій Заліщук
Бум-бум, далі всеодно була би Гофф, там шлагбаум і так би був
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
