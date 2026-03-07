Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Морозюк назвал лучшего футболиста Динамо: «Такие игроки на вес золота»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 09:52 |
Морозюк назвал лучшего футболиста Динамо: «Такие игроки на вес золота»

Бывший капитан Динамо выделил Андрея Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского Динамо Николай Морозюк рассказал, кто из игроков нынешнего состава «бело-синих» ему нравится больше всего.

– Кто вам сейчас больше всего нравится из футболистов Динамо?

– Конечно, могу сразу назвать Андрея Ярмоленко. Это мой товарищ и экспортер. Хотя он сейчас не так часто выходит в основном составе, но я видел его непревзойденный гол в ворота Эпицентра. Этот прием мяча – сразу виден класс игрока, уровень, уверенность и харизма. Все при нем! Возможно, физическое состояние уже не то, но класс есть класс. Такие игроки сейчас более чем вес золота для молодежи Динамо.

Вижу, что многие молодые ребята уже стабильно выходят в основе: Пономаренко, Яцик, Редушко, Коробов... Появляются новые имена, и это супер. Главное – вернуть уверенность каждому из них, чтобы они полноценно чувствовали себя в составе такого именитого клуба и правильно реагировали на критику. Каждый футболист должен чувствовать, что он сверхважный в этом коллективе, – сказал Николай.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 18 сыгранных матчей.

Николай Морозюк Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Перець
Погоджуюсь на всі 100%
Ответить
+1
