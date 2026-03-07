Максим ШАЦКИХ: «Я очень зол. Суркисы хотели вмешаться»

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких поделился своими эмоциями по поводу того, что он не сыграл в прощальном матче за «Динамо» против «Шахтера» в 2009 году.

«Очень обидно было. Я был очень зол – это мягко сказано. Я до сих пор не понимаю и никогда не пойму: ты уже задачу решил, последняя игра, тем более знаешь, что и ты уходишь. 10 лет – это не 2-3 года. Я отдал, можно сказать, лучшие годы своей жизни. Это было подтверждение от болельщиков. Это, наверное, был ответ на эти 10 лет. Я должен был сделать гораздо больше.

«Нет, я пытался говорить с Семиным на эту тему. Потом, когда Хацкевич принял «Динамо», я уже был в его штабе. Мы в Испании на сборах увидели друг друга, мы сидели ужинали, а его команда сидела напротив буквально в 10 метрах. Николаевич меня спрашивает: «Ты не против, если мы пригласим, кофе выпьем?» Говорю: «Да я уже забыл, мне все равно». Тема больше не поднималась. Суркисы потом спрашивали меня, нужно ли было им вмешаться, надавить может, но я говорил нет, ведь это решение тренера», – сказал Шацких.