Легенда Динамо выразил желание возглавить клуб вместо Костюка

Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких будет ждать своего шанса, чтобы возглавить киевское «Динамо».

«Хочу ли я тренировать Динамо? Конечно. Я живу по такому принципу, что все, что делается, все к лучшему и всему свое время. Поэтому, видимо, сейчас время не настало. Я надеюсь, что оно скоро придет», – сказал Шацких.

Сейчас киевский клуб «Динамо» возглавляет Игорь Костюк, который заменил на этом посту Александра Шовковского.

