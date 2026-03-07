Александра Олейникова – Мюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против Моюки Утидзимы (Япония, WTA 77). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Ангелиной Калининой, либо с Катажиной Кавой.