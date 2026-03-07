ВИДЕО. Гениальный Карим. Как Бензема оформил дубль за Аль-Хиляль
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 6 марта сыгран матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Поединок проходят, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль знаменитого французского форварда Карима Бензема принес клубу Аль-Хиляль над командой Аль-Наджма (4:0).
Лидеры: Аль-Ахли (62 очка), Аль-Наср, Аль-Хиляль (по 61), Аль-Кадисия (54).
Чемпионат Саудовской Аравии
25-й тур, 6 марта 2026
Аль-Хиляль – Аль-Наджма – 4:0
Голы: Бензема, 43, 81, Малком, 84, Милинкович-Савич, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Третьякова любит блистать в Instagram
Спортивный директор Шахтера рассказал о поединке против Александрии