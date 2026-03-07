Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
06.03.2026 21:00 – FT 4 : 0
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
07 марта 2026, 01:41 | Обновлено 07 марта 2026, 01:46
ВИДЕО. Гениальный Карим. Как Бензема оформил дубль за Аль-Хиляль

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии

ВИДЕО. Гениальный Карим. Как Бензема оформил дубль за Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 6 марта сыгран матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Поединок проходят, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль знаменитого французского форварда Карима Бензема принес клубу Аль-Хиляль над командой Аль-Наджма (4:0).

Лидеры: Аль-Ахли (62 очка), Аль-Наср, Аль-Хиляль (по 61), Аль-Кадисия (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 6 марта 2026

Аль-Хиляль – Аль-Наджма – 4:0

Голы: Бензема, 43, 81, Малком, 84, Милинкович-Савич, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Малком (Аль-Хиляль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Хиляль), асcист Сергей Милинкович-Савич.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Хиляль), асcист Салим аль-Дассари.
40’
Nasser Al-Haleel (Аль-Наджма) получает красную карточку.
Карим Бензема Аль-Хиляль Малком Сергей Милинкович-Савич видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наджма
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
