Дубль Бензема обеспечил победу. В саудовском чемпионате – большая интрига
Лидером стал клуб Аль-Ахли, а Аль-Хиляль тоже не отстает
Вечером 6 марта сыграны 4 матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Поединок проходят, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.
Дубль Карима Бензема принес клубу Аль-Хиляль над командой Аль-Наджма (4:0).
Лидером стал клуб Аль-Ахли, переиграв Аль-Иттихад (3:1).
В чемпионской гонке срази три команды находятся в интервале в 1 пункт: Аль-Ахли (62 очка), Аль-Наср, Аль-Хиляль (по 61), Аль-Кадисия (54).
Чемпионат Саудовской Аравии
25-й тур, 6 марта 2026
Аль-Хиляль – Аль-Наджма – 4:0
Голы: Бензема, 43, 81, Малком, 84, Милинкович-Савич, 86
Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Тони, 23, Марез, 59, Аль-Бурайкан, 84 – Фабиньо, 51 (пен)
Аль-Таавун – Аль-Фатех – 3:2
Аль-Халидж – Аль-Хазем – 2:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Ахли Джидда
|25
|19
|5
|1
|49 - 16
|13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда
|62
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|24
|20
|1
|3
|65 - 19
|07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад
|61
|3
|Аль-Хиляль
|25
|18
|7
|0
|66 - 23
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
|61
|4
|Аль-Кадaсиа
|24
|16
|6
|2
|55 - 22
|07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех
|54
|5
|Аль-Таавун
|25
|13
|5
|7
|45 - 31
|12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун
|44
|6
|Аль-Иттихад
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха
|42
|7
|Аль-Иттифак
|24
|11
|5
|8
|35 - 42
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак
|38
|8
|Неом
|24
|9
|5
|10
|29 - 33
|07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд
|32
|9
|Аль-Халидж
|25
|8
|6
|11
|44 - 39
|14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|30
|10
|Аль-Фатех
|25
|7
|7
|11
|34 - 46
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|28
|11
|Аль-Хазм
|25
|7
|7
|11
|27 - 46
|12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд
|28
|12
|Аль-Фейха
|24
|7
|6
|11
|28 - 41
|07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма
|27
|13
|Аль-Холуд
|24
|8
|1
|15
|32 - 42
|07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|24
|6
|7
|11
|30 - 38
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|15
|Дамак
|25
|3
|10
|12
|21 - 41
|12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун
|19
|16
|Аль-Рияд
|25
|3
|7
|15
|22 - 48
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|16
|17
|Аль-Ахдуд
|24
|3
|4
|17
|22 - 50
|07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль
|13
|18
|Аль-Наджма
|25
|1
|5
|19
|22 - 58
|12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд
|8
