  4. Дубль Бензема обеспечил победу. В саудовском чемпионате – большая интрига
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
06.03.2026 21:00 – FT 4 : 0
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
06 марта 2026, 23:27 | Обновлено 06 марта 2026, 23:33
212
1

Дубль Бензема обеспечил победу. В саудовском чемпионате – большая интрига

Лидером стал клуб Аль-Ахли, а Аль-Хиляль тоже не отстает

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта сыграны 4 матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Поединок проходят, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.

Дубль Карима Бензема принес клубу Аль-Хиляль над командой Аль-Наджма (4:0).

Лидером стал клуб Аль-Ахли, переиграв Аль-Иттихад (3:1).

В чемпионской гонке срази три команды находятся в интервале в 1 пункт: Аль-Ахли (62 очка), Аль-Наср, Аль-Хиляль (по 61), Аль-Кадисия (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 6 марта 2026

Аль-Хиляль – Аль-Наджма – 4:0

Голы: Бензема, 43, 81, Малком, 84, Милинкович-Савич, 86

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Тони, 23, Марез, 59, Аль-Бурайкан, 84 – Фабиньо, 51 (пен)

Аль-Таавун – Аль-Фатех – 3:2

Аль-Халидж – Аль-Хазем – 2:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Джидда 25 19 5 1 49 - 16 13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 62
2 Аль-Наср Эр-Рияд 24 20 1 3 65 - 19 07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад 61
3 Аль-Хиляль 25 18 7 0 66 - 23 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 61
4 Аль-Кадaсиа 24 16 6 2 55 - 22 07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех 54
5 Аль-Таавун 25 13 5 7 45 - 31 12.03.26 21:00 Неом - Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун 44
6 Аль-Иттихад 25 12 6 7 40 - 31 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха 42
7 Аль-Иттифак 24 11 5 8 35 - 42 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак 38
8 Неом 24 9 5 10 29 - 33 07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд 32
9 Аль-Халидж 25 8 6 11 44 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 30
10 Аль-Фатех 25 7 7 11 34 - 46 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 28
11 Аль-Хазм 25 7 7 11 27 - 46 12.03.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд 28
12 Аль-Фейха 24 7 6 11 28 - 41 07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма 27
13 Аль-Холуд 24 8 1 15 32 - 42 07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 24 6 7 11 30 - 38 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25
15 Дамак 25 3 10 12 21 - 41 12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун 19
16 Аль-Рияд 25 3 7 15 22 - 48 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 16
17 Аль-Ахдуд 24 3 4 17 22 - 50 07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль 13
18 Аль-Наджма 25 1 5 19 22 - 58 12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд 8
Фотогалерея: Карим Бензема

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Малком (Аль-Хиляль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Хиляль), асcист Сергей Милинкович-Савич.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Хиляль), асcист Салим аль-Дассари.
40’
Nasser Al-Haleel (Аль-Наджма) получает красную карточку.
Мундиаль под угрозой? Тренер Аль-Насра шокировал новостями о травме Роналду
В Саудовской Аравии сыгран матч, несмотря на войну. Турнирная таблица
У Роналду обнаружили травму. Известны подробности
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
