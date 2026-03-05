Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
05.03.2026 21:00 – FT 3 : 0
Аль-Рияд
Саудовская Аравия
05 марта 2026, 23:14 | Обновлено 05 марта 2026, 23:25
В Саудовской Аравии сыгран матч, несмотря на войну. Турнирная таблица

Дамак забил три мяча и нанес разгромное поражение клубу Аль-Рияд

05 марта 2026, 23:14 | Обновлено 05 марта 2026, 23:25
В Саудовской Аравии сыгран матч, несмотря на войну. Турнирная таблица
Getty Images/Global Images Ukraine. Дамак

Вечером 5 марта сыгран один матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Поединок состоялся, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дамак забил три мяча и нанес разгромное поражение клубу Аль-Рияд (3:0).

Лидеры: Аль-Наср (61 очко), Аль-Ахли (59), Аль-Хиляль (58), Аль-Кадисия (54).

Чемпионат Саудовской Аравии.

25-й тур, 5 марта 2026

Дамак – Аль-Рияд – 3:0

Голы: Жонатан Окита, 35, Валентин Вада, 53, Сануси Аль-Хаусави, 60

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 24 20 1 3 65 - 19 07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад 61
2 Аль-Ахли Джидда 24 18 5 1 46 - 15 06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм 59
3 Аль-Хиляль 24 17 7 0 62 - 23 06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль 58
4 Аль-Кадaсиа 24 16 6 2 55 - 22 07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех 54
5 Аль-Иттихад 24 12 6 6 39 - 28 06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад 42
6 Аль-Таавун 24 12 5 7 42 - 29 06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж 41
7 Аль-Иттифак 24 11 5 8 35 - 42 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак 38
8 Неом 24 9 5 10 29 - 33 07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд 32
9 Аль-Фатех 24 7 7 10 32 - 43 06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех 28
10 Аль-Хазм 24 7 7 10 26 - 44 06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм 28
11 Аль-Халидж 24 7 6 11 42 - 38 06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж 27
12 Аль-Фейха 24 7 6 11 28 - 41 07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма 27
13 Аль-Холуд 24 8 1 15 32 - 42 07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 24 6 7 11 30 - 38 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25
15 Дамак 25 3 10 12 21 - 41 12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун 19
16 Аль-Рияд 25 3 7 15 22 - 48 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 16
17 Аль-Ахдуд 24 3 4 17 22 - 50 07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль 13
18 Аль-Наджма 24 1 5 18 22 - 54 06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма 8
Полная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Alhwsawi Sanousi Mohammed (Дамак), асcист Abdulrahman Al Obaid.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Вада (Дамак), асcист Mohammad Alsalkhadi.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Окита (Дамак), асcист Жамаль Харкасс.
По теме:
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса
Лион – Ланс. Яремчук в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дамак Аль-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
