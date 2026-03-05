Саудовская Аравия05 марта 2026, 23:14 | Обновлено 05 марта 2026, 23:25
В Саудовской Аравии сыгран матч, несмотря на войну. Турнирная таблица
Дамак забил три мяча и нанес разгромное поражение клубу Аль-Рияд
05 марта 2026, 23:14 | Обновлено 05 марта 2026, 23:25
Вечером 5 марта сыгран один матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Поединок состоялся, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.
Дамак забил три мяча и нанес разгромное поражение клубу Аль-Рияд (3:0).
Лидеры: Аль-Наср (61 очко), Аль-Ахли (59), Аль-Хиляль (58), Аль-Кадисия (54).
Чемпионат Саудовской Аравии.
25-й тур, 5 марта 2026
Дамак – Аль-Рияд – 3:0
Голы: Жонатан Окита, 35, Валентин Вада, 53, Сануси Аль-Хаусави, 60
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|24
|20
|1
|3
|65 - 19
|07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад
|61
|2
|Аль-Ахли Джидда
|24
|18
|5
|1
|46 - 15
|06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм
|59
|3
|Аль-Хиляль
|24
|17
|7
|0
|62 - 23
|06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль
|58
|4
|Аль-Кадaсиа
|24
|16
|6
|2
|55 - 22
|07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех
|54
|5
|Аль-Иттихад
|24
|12
|6
|6
|39 - 28
|06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад
|42
|6
|Аль-Таавун
|24
|12
|5
|7
|42 - 29
|06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж
|41
|7
|Аль-Иттифак
|24
|11
|5
|8
|35 - 42
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак
|38
|8
|Неом
|24
|9
|5
|10
|29 - 33
|07.03.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд
|32
|9
|Аль-Фатех
|24
|7
|7
|10
|32 - 43
|06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех
|28
|10
|Аль-Хазм
|24
|7
|7
|10
|26 - 44
|06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм
|28
|11
|Аль-Халидж
|24
|7
|6
|11
|42 - 38
|06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж
|27
|12
|Аль-Фейха
|24
|7
|6
|11
|28 - 41
|07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма
|27
|13
|Аль-Холуд
|24
|8
|1
|15
|32 - 42
|07.03.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|24
|6
|7
|11
|30 - 38
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|15
|Дамак
|25
|3
|10
|12
|21 - 41
|12.03.26 21:00 Аль-Наджма - Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун
|19
|16
|Аль-Рияд
|25
|3
|7
|15
|22 - 48
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|16
|17
|Аль-Ахдуд
|24
|3
|4
|17
|22 - 50
|07.03.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль
|13
|18
|Аль-Наджма
|24
|1
|5
|18
|22 - 54
|06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма
|8
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Alhwsawi Sanousi Mohammed (Дамак), асcист Abdulrahman Al Obaid.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Вада (Дамак), асcист Mohammad Alsalkhadi.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Окита (Дамак), асcист Жамаль Харкасс.
