Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

В 25-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Монако» со счетом 1:3. Матч состоялся 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Полный поединок за парижский клуб отыграл украинский защитник Илья Забарный. По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил игру украинского центрбека в 6,5 баллов.

Главным антигероем матча был признан вратарь парижан Матвея Сафонова, который получил оценку 5.9.

Самый высокий балл в поединке получил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш, который забил гол и получил оценку 8.3

