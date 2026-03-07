Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Илья отыграл весь матч против «Монако»
В 25-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Монако» со счетом 1:3. Матч состоялся 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Полный поединок за парижский клуб отыграл украинский защитник Илья Забарный. По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил игру украинского центрбека в 6,5 баллов.
Главным антигероем матча был признан вратарь парижан Матвея Сафонова, который получил оценку 5.9.
Самый высокий балл в поединке получил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш, который забил гол и получил оценку 8.3
Оценки матча ПСЖ – Монако:
На Whoscored у Пачо 3, у Забарного 0 отборов, хотя я лично видел 2, один из которых пробаранили и не забили.
Это все что нужно знать об "авторитетности" этих оценок. Адекватные оценки можно выставить только по объективной статистике, а для этого нужны мощные системы сбора и обработки данных, которыми пользуются специалисты, как у wyscout или opta. Ни один специалист Хускоредом не пользуется.