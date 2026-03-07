Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Франция
07 марта 2026, 00:05 |
1426
10

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

07 марта 2026, 00:05 |
1426
10 Comments
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 25-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома проиграл «Монако» со счетом 1:3. Матч состоялся 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Полный поединок за парижский клуб отыграл украинский защитник Илья Забарный. По завершении поединка статистический портал SofaScore оценил игру украинского центрбека в 6,5 баллов.

Главным антигероем матча был признан вратарь парижан Матвея Сафонова, который получил оценку 5.9.

Самый высокий балл в поединке получил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш, который забил гол и получил оценку 8.3

Оценки матча ПСЖ – Монако:

По теме:
ПСЖ – Монако – 1:3. Реванш за вылет из ЛЧ. Видео голов и обзор
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Известный французский журналист: «Подписание ПСЖ Забарного было ошибкой»
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Монако Магнес Аклиуш оценки SofaScore
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06 марта 2026, 08:03 5
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против

Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»

СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
Футбол | 06 марта 2026, 20:23 10
СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»

Спортивный директор Шахтера рассказал о поединке против Александрии

В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский
Футбол | 06.03.2026, 22:22
Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский
Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
oleg staroverr
не в одном мяче нет вины Забарного, а оценка худшая среди защитников, Хакими привез два гола и лучший, бред полный
Ответить
+5
Harun Bakircioğlu
У Витиньи 7,7 а 2,3 на его совести. 2-й сделал ассист на петушка, 3-й привез в стиле еще одного героя Заира-Эмери. 
На Whoscored у Пачо 3, у Забарного 0 отборов, хотя я лично видел 2, один из которых пробаранили и не забили.
Это все что нужно знать об "авторитетности" этих оценок. Адекватные оценки можно выставить только по объективной статистике, а для этого нужны мощные системы сбора и обработки данных, которыми пользуются специалисты, как у wyscout или opta. Ни один специалист Хускоредом не пользуется.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo1927
Мокша на раме у ПСЖ доведёт до бездны клуб, что ни одна оборона не поможет
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Prokop_Andriy
Загалом нормальна оцінка навіть на фоні інших 
Ответить
+3
Igor 🇺🇦 Київ
лох на воротах у ПСЖ от все 
Ответить
+2
Перший Серед Рівних в бані
Ни в одном голе Сафонов не виноват. В первом начудил и привез свой игрок, во втором снова защита провалилась, в голе виноват Забарный, оставил свою зону, в третьем голе рикошет был после которого вратарь ничего не мог сделать. При этом были моменты где Сафонов реально спасал.
Ответить
-1
Counselor
Пора мiняти Бентлi. Чи краля вилiзе з новими вражаючими фотками? 
Ответить
-3
AN448
Негусто
Ответить
-3
Популярные новости
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем