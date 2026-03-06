Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
06 марта 2026, 23:40
Французский журналист – об экс-тренере Шахтера: «Он часто ноет»

Валид Ашершур высказался насчет Паулу Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Французский журналист Валид Ашершур поделился мыслями о главном тренере «Лиона» Паулу Фонсеке после поражения его команды в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Лансом» (2:2, пен. - 4:5).

«Разве Паулу Фонсека сейчас не нервничает? Я люблю этого тренера, но будьте осторожны, ближе к концу сезона он часто скулит. Когда начинает напрягаться и дела идут не так... Думаю, он начинает сбиваться с пути», - сказал Ашершур в эфире программы After Foot.

Фонсека известен в Украине своей работой в донецком «Шахтере». «Горняков» португальский специалист возглавлял с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла семь трофеев.

Ранее Фонсека назвал единственного политика, который не боялся противостоять россии.

