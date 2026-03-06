Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч между ПСЖ и Монако
Франция
06 марта 2026, 21:03 | Обновлено 06 марта 2026, 21:17
6 марта в 21:45 состоится стартовый матч 25-го тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

6 марта в 21:45 состоится стартовый матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Наставник ПСЖ Луис Энрике определил стартовый состав хозяев поля.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе парижского клуба.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (57 очков), Ланс (53), Лион (45), Марсель (43), Лилль, Ренн (по 40), Монако (37).

Стартовые составы на матч между ПСЖ и Монако

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Баркола, Дуэ, Кварацхелия

Монако: Кен, Керер, Закария, Фас, Вандерсон, Камара, Кулибали, Бамба, Энрике, Аклиуш, Балогун

По теме:
Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Монако Илья Забарный стартовые составы Луис Энрике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
avk2307
Виходить спорт.юа вчора переборщив іззаголовком:
https://sport.ua/uk/news/847337-zabarniy-diznavsya-nepriiemni-novini-pered-
matchami-pszh-z-monako-ta-chelsi
Якісь вибачення будуть?
Saar
Під..ар на рамці у ПСЖ . Нехай виймає голи , мудак!
Iigor6583
Головне, що авто  собі придбав за 300 кусків, а футбол то таке. Чого наші так люблять пижитися дорогими побрякушками. Учора його дружина також вискакувала з штанів показуючи статки. До речі, в ролику де Ілько пижився цим авто, інший гравець псж приїхав на звичайному Рено.
Перший Серед Рівних в бані
Ну тоді ПСЖ торба. Це вам не Гавр, який не може середину поля перейти.
