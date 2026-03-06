Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч между ПСЖ и Монако
6 марта в 21:45 состоится стартовый матч 25-го тура чемпионата Франции
6 марта в 21:45 состоится стартовый матч 25-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник ПСЖ Луис Энрике определил стартовый состав хозяев поля.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе парижского клуба.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (57 очков), Ланс (53), Лион (45), Марсель (43), Лилль, Ренн (по 40), Монако (37).
Стартовые составы на матч между ПСЖ и Монако
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Баркола, Дуэ, Кварацхелия
Монако: Кен, Керер, Закария, Фас, Вандерсон, Камара, Кулибали, Бамба, Энрике, Аклиуш, Балогун
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в двух сетах одолела Панну Удварди в матче третьего раунда в Турции
Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»
https://sport.ua/uk/news/847337-zabarniy-diznavsya-nepriiemni-novini-pered-
matchami-pszh-z-monako-ta-chelsi
Якісь вибачення будуть?