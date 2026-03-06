Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 марта 2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Радченко подписал контракт с клубом из Литвы

Экс-хавбек Металлиста продолжит карьеру в клубе Таурас

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Радченко подписал контракт с клубом из Литвы
ФК Таурас. Артем Радченко

Литовский клуб Таурас объявил о подписании 31-летнего украинского полузащитника Артема Радченко, который до этого находился без клуба.

Его предыдущим клубом был литовский Трансинвест, за который Радченко выступал до 1 февраля 2026 года.

Радченко уже не первый сезон играет в Литве, ранее он защищал цвета команд Дайнава и Йонава. Также он получил опыт в других европейских клубах, в частности: Хайдук (Хорватия), Елгава (Латвия), Хибернианс (Мальта). В Украине Радченко выступал за Металлист, Говерлу, Николаев и Перемогу из Днепра.

Радченко стал не единственным украинцем, присоединившимся к Таурасу в это трансферное окно: клуб также подписал Ивана Кошкоша, Артема Онищенко, Егора Рогача и Иллю Середу. Все переходы состоялись бесплатно, на правах свободного агента. Таурас выступает во втором дивизионе чемпионата Литвы.

Артем Радченко Таурас чемпионат Литвы по футболу трансферы свободный агент Артем Онищенко
Николай Степанов Источник: ФК Таурас
