ОФИЦИАЛЬНО. Артем Радченко подписал контракт с клубом из Литвы

Литовский клуб Таурас объявил о подписании 31-летнего украинского полузащитника Артема Радченко, который до этого находился без клуба.

Его предыдущим клубом был литовский Трансинвест, за который Радченко выступал до 1 февраля 2026 года.

Радченко уже не первый сезон играет в Литве, ранее он защищал цвета команд Дайнава и Йонава. Также он получил опыт в других европейских клубах, в частности: Хайдук (Хорватия), Елгава (Латвия), Хибернианс (Мальта). В Украине Радченко выступал за Металлист, Говерлу, Николаев и Перемогу из Днепра.

Радченко стал не единственным украинцем, присоединившимся к Таурасу в это трансферное окно: клуб также подписал Ивана Кошкоша, Артема Онищенко, Егора Рогача и Иллю Середу. Все переходы состоялись бесплатно, на правах свободного агента. Таурас выступает во втором дивизионе чемпионата Литвы.