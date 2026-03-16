Игрок, который хочет попасть в сборную, отказался возвращаться в Украину
Чеберко получил предложения из УПЛ
Защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко рассказал, что получил предложения вернуться в чемпионат Украины по футболу.
– Задумываетесь ли вы о возвращении на родину? Каким вы вообще представляете себе возвращение?
– Честно говоря, я не думаю много о карьере в будущем. Все быстро меняется, сейчас у меня есть контракт, но через месяц, через два, что-то может случиться, и я перейду в другую команду. Я больше сосредоточен на том, что есть сейчас, и на следующей игре, сезоне.
О возвращении к жизни в Украине – это тоже такой сложный вопрос, потому что я сейчас еще играю в футбол, и моя жизнь, как бы я ни хотел, связана с футболом. Если будет интересный вариант переехать в Украину – почему бы нет, будет вариант в Польше – я буду жить в Польше. Все зависит от футбола, от команды, которая мной интересуется, но я не исключаю вариант возвращения в Украину.
– Возможно, были какие-то предложения из Украины?
– Была заинтересованность команд из Украины, но я остался здесь. Сейчас сосредоточен на «Коламбусе» в этом сезоне, а там дальше посмотрим.
– Возможно, конкретно есть какие-то команды, которые вы можете назвать, которые интересовались?
– Не буду команды называть, потому что этого в новостях не было. Думаю, команда тоже этого не хочет.
