Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок, который хочет попасть в сборную, отказался возвращаться в Украину
Major League Soccer
16 марта 2026, 04:02 |
Игрок, который хочет попасть в сборную, отказался возвращаться в Украину

Чеберко получил предложения из УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко рассказал, что получил предложения вернуться в чемпионат Украины по футболу.

– Задумываетесь ли вы о возвращении на родину? Каким вы вообще представляете себе возвращение?

– Честно говоря, я не думаю много о карьере в будущем. Все быстро меняется, сейчас у меня есть контракт, но через месяц, через два, что-то может случиться, и я перейду в другую команду. Я больше сосредоточен на том, что есть сейчас, и на следующей игре, сезоне.

О возвращении к жизни в Украине – это тоже такой сложный вопрос, потому что я сейчас еще играю в футбол, и моя жизнь, как бы я ни хотел, связана с футболом. Если будет интересный вариант переехать в Украину – почему бы нет, будет вариант в Польше – я буду жить в Польше. Все зависит от футбола, от команды, которая мной интересуется, но я не исключаю вариант возвращения в Украину.

– Возможно, были какие-то предложения из Украины?

– Была заинтересованность команд из Украины, но я остался здесь. Сейчас сосредоточен на «Коламбусе» в этом сезоне, а там дальше посмотрим.

– Возможно, конкретно есть какие-то команды, которые вы можете назвать, которые интересовались?

– Не буду команды называть, потому что этого в новостях не было. Думаю, команда тоже этого не хочет.

Евгений Чеберко Украинская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем