Игрок, который хочет попасть в сборную, отказался возвращаться в Украину

Защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко рассказал, что получил предложения вернуться в чемпионат Украины по футболу.

– Задумываетесь ли вы о возвращении на родину? Каким вы вообще представляете себе возвращение?

– Честно говоря, я не думаю много о карьере в будущем. Все быстро меняется, сейчас у меня есть контракт, но через месяц, через два, что-то может случиться, и я перейду в другую команду. Я больше сосредоточен на том, что есть сейчас, и на следующей игре, сезоне.

О возвращении к жизни в Украине – это тоже такой сложный вопрос, потому что я сейчас еще играю в футбол, и моя жизнь, как бы я ни хотел, связана с футболом. Если будет интересный вариант переехать в Украину – почему бы нет, будет вариант в Польше – я буду жить в Польше. Все зависит от футбола, от команды, которая мной интересуется, но я не исключаю вариант возвращения в Украину.

– Возможно, были какие-то предложения из Украины?

– Была заинтересованность команд из Украины, но я остался здесь. Сейчас сосредоточен на «Коламбусе» в этом сезоне, а там дальше посмотрим.

– Возможно, конкретно есть какие-то команды, которые вы можете назвать, которые интересовались?

– Не буду команды называть, потому что этого в новостях не было. Думаю, команда тоже этого не хочет.