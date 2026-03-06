Защитник из MLS надеется на вызов в сборную Украины перед ЧМ-2026

Центральный защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко поделился ожиданиями от будущего чемпионата мира, а также оценил свои шансы попасть в сборную Украины:

– Чемпионат мира в этом году пройдет в Штатах. Что можете сказать о шансах сборной Украины на выход в турнир, учитывая соперников?

– Думаю, шансы достаточно высокие, потому что Украина, когда сфокусирована, когда показывает лучший футбол, может обыгрывать топ сборные. У нас есть огромные шансы пройти на чемпионат мира.

Однако, опять же, нужно, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику и были готовы к стыковым матчам. Мы не можем контролировать результаты, но мы можем контролировать, как мы готовимся к этим матчам, чтобы быть в лучшей форме.

С восторгом жду этого. Лучшие сборные и игроки будут на турнире, всегда интересно наблюдать за этим. О моем попадании в сборную не меня нужно спрашивать – нужно спрашивать главного тренера, а я буду делать от себя все возможное.

Надеюсь, что у меня есть шансы. Я могу это сделать, верю в это.

– Когда последний раз общались с Ребровым и каким был этот разговор?

– Последний раз общался с ним на сборе, когда сборная приезжала в Канаду, когда я был там. Разговаривали, чтобы понять требования тренерского штаба, чтобы я понял, как сборная играет, что главный тренер хочет от меня видеть. И он еще спрашивал о футболе в Америке, о МЛС как лиге, – рассказал Чеберко.

Украинский защитник играет за «Коламбус» с июля 2023 года – в футболке американской команды Евгений провел 88 матчей в официальных турнирах и забил один гол.