Шахтер не пропускает в 7 матчах подряд. Какая команда забивала последней?

Донецкий Шахтер продлил до 7 матчей свою серию без пропущенных мячей во всех турнирах.

В этот раз горняки на выезде победили Александрию в матче 19-го тура со счетом 1:0.

В четырех матчах этой серии вратарем команды был Дмитрий Ризнык, в трех – Кирилл Фесюн.

В последний раз Шахтер пропускал в свои ворота еще 1 декабря прошлого года, в матче УПЛ против Кривбасса (2:2).

Серия матчей донецкого Шахтера без пропущенных мячей (7)

УПЛ, Александрия – Шахтер – 0:1 (Дмитрий Ризнык)

УПЛ, Шахтер – Верес – 1:0 (Дмитрий Ризнык)

УПЛ, Шахтер – Карпаты – 3:0 (Дмитрий Ризнык)

ЛК, Шахтер – Риека – 0:0 (Кирилл Фесюн)

УПЛ, Шахтер – Эпицентр – 5:0 (Кирилл Фесюн)

ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2 (Кирилл Фесюн)

УПЛ, Колос – Шахтер – 0:0 (Дмитрий Ризнык)

В скобках – вратарь горняков, сыгравший «сухой» матч