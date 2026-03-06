Украина. Премьер лига06 марта 2026, 18:27 |
Шахтер не пропускает в 7 матчах подряд. Какая команда забивала последней?
Вспомним, против кого играл донецкий клуб в данной серии и кто был вратарем Шахтера в этих матчах
Донецкий Шахтер продлил до 7 матчей свою серию без пропущенных мячей во всех турнирах.
В этот раз горняки на выезде победили Александрию в матче 19-го тура со счетом 1:0.
В четырех матчах этой серии вратарем команды был Дмитрий Ризнык, в трех – Кирилл Фесюн.
В последний раз Шахтер пропускал в свои ворота еще 1 декабря прошлого года, в матче УПЛ против Кривбасса (2:2).
Серия матчей донецкого Шахтера без пропущенных мячей (7)
- УПЛ, Александрия – Шахтер – 0:1 (Дмитрий Ризнык)
- УПЛ, Шахтер – Верес – 1:0 (Дмитрий Ризнык)
- УПЛ, Шахтер – Карпаты – 3:0 (Дмитрий Ризнык)
- ЛК, Шахтер – Риека – 0:0 (Кирилл Фесюн)
- УПЛ, Шахтер – Эпицентр – 5:0 (Кирилл Фесюн)
- ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2 (Кирилл Фесюн)
- УПЛ, Колос – Шахтер – 0:0 (Дмитрий Ризнык)
В скобках – вратарь горняков, сыгравший «сухой» матч
