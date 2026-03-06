Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 18:02 | Обновлено 06 марта 2026, 18:10
ЛНЗ официально дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии

Черкасскую команду пополнил 18-летний хавбек Касуму Джубрил Мореникеджи

ФК ЛНЗ

Клуб УПЛ ЛНЗ Черкассы дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии.

Черкасскую команду пополнил 18-летний нигерийский полузащитник Касуму Джубрил Мореникеджи.

Молодой хавбек родился 5 января 2008 года, имеет рост – 175 см, вес – 67 кг.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (44), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колосс (по 28), Заря (24).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы заявка трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
