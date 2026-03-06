Украина. Премьер лига06 марта 2026, 18:02 | Обновлено 06 марта 2026, 18:10
381
0
ЛНЗ официально дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии
Черкасскую команду пополнил 18-летний хавбек Касуму Джубрил Мореникеджи
Клуб УПЛ ЛНЗ Черкассы дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии.
Черкасскую команду пополнил 18-летний нигерийский полузащитник Касуму Джубрил Мореникеджи.
Молодой хавбек родился 5 января 2008 года, имеет рост – 175 см, вес – 67 кг.
Топ-8 УПЛ: Шахтер (44), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колосс (по 28), Заря (24).
