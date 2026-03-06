Украина. Премьер лига06 марта 2026, 06:59 | Обновлено 06 марта 2026, 07:07
ФОТО. Круглый юбилей. Защитник ЛНЗ провел 100-й матч в УПЛ
Для Романа Дидыка особенным стал матч против Полесья
Для защитника ЛНЗ Романа Дидыка игра 18-го тура против Полесья (1:3) стала 100-й в УПЛ.
Все матчи он провел в составе двух клубов: львовского Руха (88) и черкасского ЛНЗ (12).
На счету 23-летнего защитника – 4 забитых гола в чемпионате Украины.
Дебютировал Роман Дидык в элитном дивизионе 25 июля 2021 года в составе Руха в гостевом матче против Металлиста 1925 (1:2).
Топ-8 УПЛ: Шахтер (41), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).
ФОТО. Роман Дидык сыграл 100 матчей в УПЛ
