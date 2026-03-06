ФОТО. Круглый юбилей. Защитник ЛНЗ провел 100-й матч в УПЛ

Для защитника ЛНЗ Романа Дидыка игра 18-го тура против Полесья (1:3) стала 100-й в УПЛ.

Все матчи он провел в составе двух клубов: львовского Руха (88) и черкасского ЛНЗ (12).

На счету 23-летнего защитника – 4 забитых гола в чемпионате Украины.

Дебютировал Роман Дидык в элитном дивизионе 25 июля 2021 года в составе Руха в гостевом матче против Металлиста 1925 (1:2).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (41), ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).

ФОТО. Роман Дидык сыграл 100 матчей в УПЛ