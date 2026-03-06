«Стало неожиданностью». В клубе медиа-лиги опровергли подписание Колесника

Украинский форвард Даниил Колесник, который остался без команды после скандала с представителем ТЦК, не переходит в «IGNIS», о чем сообщалось ранее.

Президент клуба медиафутбольной лиги Украины Андрей Нога в комментарии Sport.ua опроверг информацию о подписании скандального нападающего и заявил, что «IGNIS» всегда открыт для коммуникации со СМИ:

«Информация о якобы переходе Данила Колесника в медиаклуб «IGNIS» не соответствует действительности. Поэтому для нас самих стало неожиданностью увидеть, как эта информация начала распространяться в медиа. Хотим отдельно подчеркнуть, что мы всегда открыты для коммуникации и сотрудничества со СМИ. Просим журналистов проверять и фильтровать информацию, а в случае возникновения вопросов – обращаться в клуб за комментариями».

Колесник – воспитанник киевского «Арсенала», а предыдущим клубом нападающего был «Колос», за дублирующий состав которого он играл во Второй лиге, но после скандала с ТЦК клуб расторг контракт с Даниилом.