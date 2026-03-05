Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, за какой клуб будет играть Колесник после скандала с ТЦК
05 марта 2026, 13:14 | Обновлено 05 марта 2026, 13:51
Стало известно, за какой клуб будет играть Колесник после скандала с ТЦК

Даниил будет выступать за киевский ФК IGNIS Media

Instagram. Даниил Колесник

Украинский форвард Даниил Колесник остался без команды из-за разрыва контракта с ФК Колос после скандала с представителем ТЦК.

Недавно Даниил заявил, что рассматривает варианты продолжения карьеры в медиа-лиге. Как стало известно Sport.ua, Колесник будет выступать за киевский ФК IGNIS Media, за который выступают Артем Милевский и Александр Алиев.

Даниил является воспитанником киевского Арсенала. Также успел поиграть за Колос, ВПК-Агро, ФК Дружба и другие команды. Ранее Даниил попросил помощи с поиском новой команды.

