Стало известно, за какой клуб будет играть Колесник после скандала с ТЦК

Украинский форвард Даниил Колесник остался без команды из-за разрыва контракта с ФК Колос после скандала с представителем ТЦК.

Недавно Даниил заявил, что рассматривает варианты продолжения карьеры в медиа-лиге. Как стало известно Sport.ua, Колесник будет выступать за киевский ФК IGNIS Media, за который выступают Артем Милевский и Александр Алиев.

Даниил является воспитанником киевского Арсенала. Также успел поиграть за Колос, ВПК-Агро, ФК Дружба и другие команды. Ранее Даниил попросил помощи с поиском новой команды.