Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК

Бывший игрок «Колоса-2» Даниил Колесник заявил, что хочет продолжить карьеру в медиафутболе, и объяснил свою мотивацию.

«Я получил много сообщений о своей форме и задумался над тем, как активно развивается медиафутбол. Посмотрел, как работают команды, в каком формате существуют. Это уже не просто медийные проекты — многие из них поддерживают ВСУ, организуют сборы, популяризируют футбол среди детей и открыто показывают жизнь команд.

В составах есть военные, известные в прошлом футболисты, люди с четкой гражданской позицией. Для меня это гораздо больше, чем просто игра. Я вижу в этом возможность развиваться и одновременно демонстрировать поддержку страны.

Медиафутбол имеет серьезные перспективы. Я хочу быть частью этого движения, вносить вклад как на поле, так и за его пределами. Хочу доказывать свою позицию не словами, а конкретными действиями», – отметил Колесник.

Напомним, ранее в сети появилось видео с его участием в инциденте с военным. Суд избрал игроку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а «Колос» расторг с ним контракт.