Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мичел подсчитал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь
Испания
06 марта 2026, 19:18 | Обновлено 06 марта 2026, 20:02
42 пункта команде Цыганкова и Ваната должно хватить

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Жироны Мичел уверен, что 42 набранных очков точно хватит команде, чтобы гарантировать себе выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.

«Сейчас в чемпионате буквально каждая команда может побеждать. У всех есть ресурс, очень равная лига. Не уверен, что обязательно нужно набирать 42 очка, но, думаю, такое количество пунктов принесет нам спокойствие по поводу будущего в Ла Лиге».

«2026 год складывается хорошо, но еще нужно поработать для решения задачи», – сказал Мичел.

Жирона перед первым туром 2026 года была среди аутсайдеров, однако удачный отрезок поднял команду на 14-е место с 30 пунктами.

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Иван Зинченко Источник: AS
