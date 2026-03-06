Мичел подсчитал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь
42 пункта команде Цыганкова и Ваната должно хватить
Наставник Жироны Мичел уверен, что 42 набранных очков точно хватит команде, чтобы гарантировать себе выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.
«Сейчас в чемпионате буквально каждая команда может побеждать. У всех есть ресурс, очень равная лига. Не уверен, что обязательно нужно набирать 42 очка, но, думаю, такое количество пунктов принесет нам спокойствие по поводу будущего в Ла Лиге».
«2026 год складывается хорошо, но еще нужно поработать для решения задачи», – сказал Мичел.
Жирона перед первым туром 2026 года была среди аутсайдеров, однако удачный отрезок поднял команду на 14-е место с 30 пунктами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник отметил не лучшую реализацию моментов
Кулыба – о том, как развивает скорость в команде