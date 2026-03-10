Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что для Шахтера не должно стать проблемой проведение обоих матчей 1/8 финала Лиги конференций против Леха в Польше.

Клуб хотел перенести домашнюю игру в Турцию, но УЕФА не разрешил – команда Арды Турана примет соперника в Кракове, где и проводились домашние матчи еврокубка раньше.

«У Шахтера есть даже амбиции выиграть еврокубок, и в такой ситуации ты не хочешь давать польской команде два матча на их территории. Но с УЕФА такое не приходит».

«У клуба есть заявленный стадион в Кракове, а Шахтер думал сыграть в Турции. Но команда останется в Кракове. Ничего страшного. Если ты хочешь выиграть еврокубок, то это не должно помешать», – сказал Вацко.

Ранее в клубе несколько раз намекали, что победа в Лиге конференций является одной из целей команды.