Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»
Лига конференций
10 марта 2026, 18:35 | Обновлено 10 марта 2026, 18:57
1012
5

Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»

Вацко считает, что два матча в Польше не будут проблемой

10 марта 2026, 18:35 | Обновлено 10 марта 2026, 18:57
1012
5 Comments
Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»
ФК Шахтер

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что для Шахтера не должно стать проблемой проведение обоих матчей 1/8 финала Лиги конференций против Леха в Польше.

Клуб хотел перенести домашнюю игру в Турцию, но УЕФА не разрешил – команда Арды Турана примет соперника в Кракове, где и проводились домашние матчи еврокубка раньше.

«У Шахтера есть даже амбиции выиграть еврокубок, и в такой ситуации ты не хочешь давать польской команде два матча на их территории. Но с УЕФА такое не приходит».

«У клуба есть заявленный стадион в Кракове, а Шахтер думал сыграть в Турции. Но команда останется в Кракове. Ничего страшного. Если ты хочешь выиграть еврокубок, то это не должно помешать», – сказал Вацко.

Ранее в клубе несколько раз намекали, что победа в Лиге конференций является одной из целей команды.

По теме:
Эксперт: «Неожиданное открытие Динамо. Игрок на дефицитную позицию»
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Шахтер Донецк Виктор Вацко Лига конференций УЕФА Шахтер - Лех
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 12:12 30
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара

Сергей Шебек уверен, что киевский клуб во втором тайме должен был играть в меньшинстве

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 9
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Спортсменка поддержала Владислава

АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
Футбол | 10.03.2026, 17:46
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09.03.2026, 21:34
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Футбол | 09.03.2026, 18:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
На гостьовий матч в Польщі вболівальники польської команди отримають лише малу частку квитків. Так шо все нормально.
Ответить
0
Микола Унгурян
цікаво чим думало керівництво ШД коли обирало польську арену як домашню? 
але, знову ж таки, не мало б бути жодних проблем для клубу щоб пройти поляків і в 1/4 грати вже як на домашній арені
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
MrStepanovM .
все одно в УЄФА 3,14 дари... дві команди не можуть грати в одному турнірі якщо в них спільний  власник, а тут така ситуація пов'язана з війною....
Ответить
-2
Популярные новости
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем