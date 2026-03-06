Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть

Анна Зубкова, жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, призналась, что имеет психологические проблемы:

«Еще недавно я хотела умереть.

Психолог и верховая езда вытащили меня из этого состояния.

Я в эмиграции, три года как семьи по сути у меня не существует, потому что нас бросили ради того, чтобы заработать деньги на будущее. Будущее, которое уже невозможно вместе.

Я заполняю свой день тренировками (лошади, тренажерный зал, танцы), чтобы у меня не было времени слышать свои мучительные переживания внутри.

Мне п***а. И к этому состоянию напрямую причастен мой муж, который сломал меня непосильной ношей. Мне не стыдно признаться, что я слабая! Я знаю, что со временем жизнь это перемелет и наладится. А пока я благодарна психологу и тренерам, которые рядом и тихо поддерживают. Потому что больше у меня никого нет.

Три года только на одной на мне:

лечение ребенка

поиск врачей

посещение больниц

наблюдение за аллергией ребенка (которая пережила анафилактический шок)

обучение ребенка

общение со школой и решение проблем с буллингом

обслуживание автомобиля

судебные тяжбы

слежение за счетами

когда я болею, обо мне некому заботиться, я продолжаю функционировать. Недавно мое тело сдало по полной от хронического стресса: отит, бронхит и синусит одновременно. Я начала терять зрение на один глаз. Сама ездила по неотложкам. Через два месяца у меня снова отит.

Смог ли хоть раз приехать муж ко мне, когда у меня были габели? Нет!»