  4. Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Турция
06 марта 2026, 22:35 | Обновлено 06 марта 2026, 22:37
1462
3

Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой

Instagram. Анна и Александр Зубковы

Анна Зубкова, жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, призналась, что имеет психологические проблемы:

«Еще недавно я хотела умереть.

Психолог и верховая езда вытащили меня из этого состояния.

Я в эмиграции, три года как семьи по сути у меня не существует, потому что нас бросили ради того, чтобы заработать деньги на будущее. Будущее, которое уже невозможно вместе.

Я заполняю свой день тренировками (лошади, тренажерный зал, танцы), чтобы у меня не было времени слышать свои мучительные переживания внутри.

Мне п***а. И к этому состоянию напрямую причастен мой муж, который сломал меня непосильной ношей. Мне не стыдно признаться, что я слабая! Я знаю, что со временем жизнь это перемелет и наладится. А пока я благодарна психологу и тренерам, которые рядом и тихо поддерживают. Потому что больше у меня никого нет.

Три года только на одной на мне:

  • лечение ребенка
  • поиск врачей
  • посещение больниц
  • наблюдение за аллергией ребенка (которая пережила анафилактический шок)
  • обучение ребенка
  • общение со школой и решение проблем с буллингом
  • обслуживание автомобиля
  • судебные тяжбы
  • слежение за счетами
  • когда я болею, обо мне некому заботиться, я продолжаю функционировать. Недавно мое тело сдало по полной от хронического стресса: отит, бронхит и синусит одновременно. Я начала терять зрение на один глаз. Сама ездила по неотложкам. Через два месяца у меня снова отит.

Смог ли хоть раз приехать муж ко мне, когда у меня были габели? Нет!»

Дмитрий Вус Источник: Instagram
Артем Самойленко
Ахрінеть кричали гості......... Та у мене в родині так кожен день. Але ще встигаємо від обстрілів сховатися і русню на х....й послати. І нічого з глузду не з'їхали.
А тут коні, психологи........ ресторани, мальдіви......
+3
Олег
А сама заробляти не ПРОБУВАЛА ????????? Хреново живеться ???
 
+2
