Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой
Анна Зубкова, жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, призналась, что имеет психологические проблемы:
«Еще недавно я хотела умереть.
Психолог и верховая езда вытащили меня из этого состояния.
Я в эмиграции, три года как семьи по сути у меня не существует, потому что нас бросили ради того, чтобы заработать деньги на будущее. Будущее, которое уже невозможно вместе.
Я заполняю свой день тренировками (лошади, тренажерный зал, танцы), чтобы у меня не было времени слышать свои мучительные переживания внутри.
Мне п***а. И к этому состоянию напрямую причастен мой муж, который сломал меня непосильной ношей. Мне не стыдно признаться, что я слабая! Я знаю, что со временем жизнь это перемелет и наладится. А пока я благодарна психологу и тренерам, которые рядом и тихо поддерживают. Потому что больше у меня никого нет.
Три года только на одной на мне:
- лечение ребенка
- поиск врачей
- посещение больниц
- наблюдение за аллергией ребенка (которая пережила анафилактический шок)
- обучение ребенка
- общение со школой и решение проблем с буллингом
- обслуживание автомобиля
- судебные тяжбы
- слежение за счетами
- когда я болею, обо мне некому заботиться, я продолжаю функционировать. Недавно мое тело сдало по полной от хронического стресса: отит, бронхит и синусит одновременно. Я начала терять зрение на один глаз. Сама ездила по неотложкам. Через два месяца у меня снова отит.
Смог ли хоть раз приехать муж ко мне, когда у меня были габели? Нет!»
А тут коні, психологи........ ресторани, мальдіви......