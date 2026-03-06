Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»
Англия
06 марта 2026, 15:14 |
Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»

Тудор доволен, несмотря на поражение

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

В четверг Тоттенхэм в матче АПЛ проиграл Кристал Пэлас и уже находится лишь в одном пункте над зоной вылета. При этом наставник Игор Тудор уверяет, что лондонцы не вылетят из элиты.

«Возможно, это будет звучать странно после поражения, но я кое-что увидел. И теперь уверен, что команда сохранит свое место. Мы идем в правильном направлении».

Победы придут, хотя я понимаю, что многим непросто принять ту позицию, которую команда занимает в таблице», – сказал Тудор.

Тоттенхэм может вылететь впервые с 1977 года.

Игор Тудор Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
Денис Брегін
Постекоглу їм хєровий був😁
Ответить
+1
Кінґ_ЮА
хахахахах
Ответить
0
