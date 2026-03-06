Англия06 марта 2026, 15:14 |
Тренер Тоттенхэма: «Я кое-что увидел. Уверен – мы не вылетим из АПЛ»
Тудор доволен, несмотря на поражение
06 марта 2026, 15:14
В четверг Тоттенхэм в матче АПЛ проиграл Кристал Пэлас и уже находится лишь в одном пункте над зоной вылета. При этом наставник Игор Тудор уверяет, что лондонцы не вылетят из элиты.
«Возможно, это будет звучать странно после поражения, но я кое-что увидел. И теперь уверен, что команда сохранит свое место. Мы идем в правильном направлении».
Победы придут, хотя я понимаю, что многим непросто принять ту позицию, которую команда занимает в таблице», – сказал Тудор.
Тоттенхэм может вылететь впервые с 1977 года.
