Киченок с напарницей ушли с двух матчболов и выиграли матч на Индиан-Уэллс
Людмила вместе с Дезире Кравчик на супертай-брейке вырвали победу у Михаликовой и Николс
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде парного разряда украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в трех сетах переиграли тандем Тереза Михаликова (Словаения) / Оливия Николс (Великобритания) за 2.5 часа.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард, 1/32 финала
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Тереза Михаликова (Словаения) / Оливия Николс (Великобритания) – 7:5, 6:7 (5:7), [12:10]
Киченок и Кравчик на супертай-брейке отыграли два матчбола, когда уступали 7:9.
Следющими соперницами Людмилы и Дезире будут либо Анна Данилина и Александра Крунич, либо Слоан Стивенс и Донна Векич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Прошел первый старт после Олимпиады-2026