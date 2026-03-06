Киченок с напарницей ушли с двух матчболов и выиграли матч на Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде парного разряда украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в трех сетах переиграли тандем Тереза Михаликова (Словаения) / Оливия Николс (Великобритания) за 2.5 часа.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Тереза Михаликова (Словаения) / Оливия Николс (Великобритания) – 7:5, 6:7 (5:7), [12:10]

Киченок и Кравчик на супертай-брейке отыграли два матчбола, когда уступали 7:9.

Следющими соперницами Людмилы и Дезире будут либо Анна Данилина и Александра Крунич, либо Слоан Стивенс и Донна Векич.