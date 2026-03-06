Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Предыдущее достижение принадлежало Руслану Малиновскому
Нападающий Лиона Роман Яремчук стал первым украинским футболистом, отличившимся голом в четвертьфинале Кубка Франции.
Произошло это во вчерашнем матче против Ланса.
До вчерашнего дня самым высоким бомбардирским достижением в турнире среди украинцев принадлежало Руслану Малиновскому, который в сезоне 2022/23 отметился голом на стадии 1/8 финала против ПСЖ.
На этот счет вспомним всех украинских игроков, которые забивали в Кубке Франции, а также стадии турнира, на которых они это осуществили.
Голы украинцев в Кубке Франции
- 1/4 финала – Роман Яремчук (Лион), 2025/26, против Ланса
- 1/8 финала – Руслан Малиновский (Марсель), 2022/23, против ПСЖ
- 5 раунд – Даниил Игнатенко (Бордо), 2023/24, против Энтенте
- 4 раунд – Сергей Скаченко (Мец), 1999/00, против Сент-Квентина
- 4 раунд – Александр Заваров (Нанси), 1991/92, против ПСЖ
- 3 раунд – Александр Заваров (Нанси), 1994/95, против Стад Бриошен
- 2 раунд – Александр Головко (Раон-л'Этап), 2024/25, против Голбей
