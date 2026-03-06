Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Франция
06 марта 2026, 08:33 |
128
0

Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции

Предыдущее достижение принадлежало Руслану Малиновскому

06 марта 2026, 08:33 |
128
0
Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Лиона Роман Яремчук стал первым украинским футболистом, отличившимся голом в четвертьфинале Кубка Франции.

Произошло это во вчерашнем матче против Ланса.

До вчерашнего дня самым высоким бомбардирским достижением в турнире среди украинцев принадлежало Руслану Малиновскому, который в сезоне 2022/23 отметился голом на стадии 1/8 финала против ПСЖ.

На этот счет вспомним всех украинских игроков, которые забивали в Кубке Франции, а также стадии турнира, на которых они это осуществили.

Голы украинцев в Кубке Франции

  • 1/4 финала – Роман Яремчук (Лион), 2025/26, против Ланса
  • 1/8 финала – Руслан Малиновский (Марсель), 2022/23, против ПСЖ
  • 5 раунд – Даниил Игнатенко (Бордо), 2023/24, против Энтенте
  • 4 раунд – Сергей Скаченко (Мец), 1999/00, против Сент-Квентина
  • 4 раунд – Александр Заваров (Нанси), 1991/92, против ПСЖ
  • 3 раунд – Александр Заваров (Нанси), 1994/95, против Стад Бриошен
  • 2 раунд – Александр Головко (Раон-л'Этап), 2024/25, против Голбей
По теме:
Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
ФОТО. Лион покинул Кубок Франции, Яремчук забил первый гол в составе львов
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Кубок Франции по футболу Лион статистика Роман Яремчук Руслан Малиновский Даниил Игнатенко Сергей Скаченко Александр Заваров Александр Головко
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 06 марта 2026, 07:44 3
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины отметил два наиболее важных поединка

Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Футбол | 06 марта 2026, 09:19 1
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту

Рубчинский мог оказаться в Харькове, но не сложилось

Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Футбол | 05.03.2026, 12:09
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06.03.2026, 08:03
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 11
Биатлон
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
05.03.2026, 07:52 9
Футбол
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
05.03.2026, 07:20 1
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем