Яремчук стал 6-м украинцем, забивавшим в Кубке Франции

Нападающий Лиона Роман Яремчук стал 6-м украинским футболистом, забившим в Кубке Франции.

Свой дебютный гол за лионцев украинец забил в четвертьфинале турнира против Ланса.

До Яремчука голами в Кубке Франции в разное время отмечались Александр Заваров (дважды), Сергей Скаченко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко и Александр Головко.

Голы украинцев в Кубке Франции:

2 – Александр Заваров (2 – Нанси)

1 – Сергей Скаченко (1 – Мец)

1 – Руслан Малиновский (1 – Марсель)

1 – Даниил Игнатенко (1 – Бордо)

1 – Александр Головко (1 – Раон-л'Этап)

1 – Роман Яремчук (1 – Лион)

Напомним, что в активе Яремчука теперь в 4 матчах за Лион гол и результативная передача.

Роман Яремчук, статистика выступлений за Лион: