Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Яремчук стал 6-м украинцем, забивавшим в Кубке Франции
Кубок Франции
Яремчук стал 6-м украинцем, забивавшим в Кубке Франции

Теперь в активе украинского нападающего 2 результативных действия за Лион

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий Лиона Роман Яремчук стал 6-м украинским футболистом, забившим в Кубке Франции.

Свой дебютный гол за лионцев украинец забил в четвертьфинале турнира против Ланса.

До Яремчука голами в Кубке Франции в разное время отмечались Александр Заваров (дважды), Сергей Скаченко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко и Александр Головко.

Голы украинцев в Кубке Франции:

  • 2 – Александр Заваров (2 – Нанси)
  • 1 – Сергей Скаченко (1 – Мец)
  • 1 – Руслан Малиновский (1 – Марсель)
  • 1 – Даниил Игнатенко (1 – Бордо)
  • 1 – Александр Головко (1 – Раон-л'Этап)
  • 1 – Роман Яремчук (1 – Лион)

Напомним, что в активе Яремчука теперь в 4 матчах за Лион гол и результативная передача.

Роман Яремчук, статистика выступлений за Лион:

  • 4 матча (3 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
  • 1 гол (1 – Кубок Франции)
  • 1 ассист (1 – Лига 1)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
