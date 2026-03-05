Кубок Франции05 марта 2026, 23:53 |
284
0
Яремчук стал 6-м украинцем, забивавшим в Кубке Франции
Теперь в активе украинского нападающего 2 результативных действия за Лион
05 марта 2026, 23:53 |
284
0
Нападающий Лиона Роман Яремчук стал 6-м украинским футболистом, забившим в Кубке Франции.
Свой дебютный гол за лионцев украинец забил в четвертьфинале турнира против Ланса.
До Яремчука голами в Кубке Франции в разное время отмечались Александр Заваров (дважды), Сергей Скаченко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко и Александр Головко.
Голы украинцев в Кубке Франции:
- 2 – Александр Заваров (2 – Нанси)
- 1 – Сергей Скаченко (1 – Мец)
- 1 – Руслан Малиновский (1 – Марсель)
- 1 – Даниил Игнатенко (1 – Бордо)
- 1 – Александр Головко (1 – Раон-л'Этап)
- 1 – Роман Яремчук (1 – Лион)
Напомним, что в активе Яремчука теперь в 4 матчах за Лион гол и результативная передача.
Роман Яремчук, статистика выступлений за Лион:
- 4 матча (3 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
- 1 гол (1 – Кубок Франции)
- 1 ассист (1 – Лига 1)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2026, 07:22 10
Илья передвигается на Bentley Bentayga
Футбол | 05 марта 2026, 04:05 7
Цыганык утверждает, что игроки уезжают в Венгрию
Футбол | 05.03.2026, 21:42
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 16:57 2
04.03.2026, 04:02 19
04.03.2026, 00:05 13
05.03.2026, 07:48 5
04.03.2026, 17:06 6
04.03.2026, 20:03 3
05.03.2026, 08:10 11
04.03.2026, 07:44 1