Сергей КОВАЛЕЦ: «Матч с Полесьем будет проверкой для Костюка, а Шахтер...»

Уже в пятницу, 6 марта, стартует 19-й тур Украинской Премьер-лиги, где Полесье встретится с киевским Динамо, а черкасский ЛНЗ попытается вернуться на победную тропу.

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, прогнозирует тяжелую победу Шахтера над Александрией и с интересом посмотрит, что Игорь Костюк сможет противопоставить Руслану Ротаню.

– Александрия – Шахтер: «Я бы сказал, что будет ничья или...»

– Александрия – Шахтер. Подопечные Арды Турана набрали ход, вернувшись во главу угла, а ребята Кирилла Нестеренко пока не могут найти свою игру. Возможна ли сенсация в этой игре?

– Психологическое состояние Александрии сейчас, действительно, не самое лучшее. Они потерпели два поражения подряд, но и не сказал бы, что Шахтер сейчас «на ходу». Сейчас они много думают о предстоящем матче Лиги конференций.

У Александрии есть шанс зацепиться за турнирные очки в этом матче. Я бы сказал, что будет ничья или победа Шахтера в один мяч.

– Эпицентр – Колос: «Матч будет достаточно интересным»

– Эпицентр – Колос. Подопечные Руслана Костышина вырвали трудную победу над Карпатами, а команда Сергея Нагорняка проиграла две игры УПЛ после зимней паузы. Будет ли эта игра легкой для Колоса?

– Мне кажется, если бы Эпицентр играл в Каменце-Подольском, команда Сергея Нагорняка была бы внутри турнирной таблицы УПЛ. К сожалению, сейчас команда играет то в Тернополе, то в Киеве, то в...

Мы понимаем, что игра против Колосса будет достаточно тяжелой. Колос – стабильный клуб и Руслан Костышин вернулся в команду. Думаю, Эпицентру некуда отступать. Матч будет достаточно интересным – ни одной из команд не отдал бы победу. Думаю, будет ничья или победа какой-нибудь из команд в один мяч.

Оболонь - Кривбасс: «Кривбасс – сильнее, но если взять командные действия...»

– Оболонь – Кривбасс. Лично мне трудно назвать фаворита этой игры, учитывая, что пивовары будут играть на домашней арене. Кто для вас лидер этой встречи?

– Думаю, Оболонь находится в психологическом подъеме (после решения КГК УАФ по матчу против Александрии). Оболонь – боевая команда. Команда с имиджем.

Если принимать во внимание класс игроков, Кривбасс – сильнее, но если принять командные действия – Оболонь. Думаю, можно смело говорить, что будет ничья или победа в один мяч одной из команд. Матч будет интересен.

Заря - Полтава: «СК Полтаве нечего терять»

– Заря – Полтава. Игра, где есть очевидный фаворит и аутсайдер. Смогут ли подопечные Павла Матвийченко набрать очки в этом матче?

– СК Полтаве нечего терять. Понятно, что они аутсайдер, но команда старается играть в футбол. Я считаю, что ресурс не достаточно велик. Команда старается, но в этом матче предпочту Зари.

Хотя у Зари сейчас нет целостности. Хорошие игроки, но результат не такой, как хочет видеть главный тренер и руководство клуба. В этом матче будет непросто Полтава даст бой. Заря может не выиграть, если у них будет недооценка соперника. Заря – явный фаворит.

Карпаты – Кудровка: «Можно во Львове сделать команду чемпионом, но есть много нюансов»

– Карпаты – Кудровка. «Львы» сменили тренера, но довольно плохо стартовали, хоть и играли с сильными соперниками. Похоже, что в игре с Кудровкой на домашней арене фанаты ждут от львовского клуба только победы. Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Я прочитал интервью главного тренера Карпат после матча с Шахтером (0:3), где он сказал: «Я не думал, что нас ждет такой соперник в первом туре». Я даже не понимаю, шутил ли он, или он это серьезно говорил...

Если все ждут победу над Кудровкой, то я думаю, что Кудровка – это команда, где есть достаточно хорошие игроки, поигравшие в УПЛ, побеждавшие Динамо. Кудровцы тоже нечего терять. Они отыгрались в матче с Зарей (2:2) и могли еще и победить.

Карпаты играют дома при поддержке своих болельщиков. Карпаты – это супер фанаты, супер город. Можно во Львове сделать команду чемпионом, но есть много нюансов. Команда не имеет солидности и стабильности. Город, фанаты заслуживают того, чтобы сам бренд Карпаты боролся не только за еврокубки, но и за чемпионство. Надеюсь, это впереди.

Полесье – Динамо: «Супер-матч, конечно. Топ-матч»

– Полесье – Динамо. Безусловно, центральный матч тура. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня обыграть бело-синих после уверенной победы команды над ЛНЗ?

– Супер-матч, конечно. Топ-матч! Я бы сказал, что в этом матче мы сможем посмотреть на Игоря Костюка. Сейчас бело-синие верят в свою идею. Сейчас у Динамо достаточно много молодых игроков... Победы над Рухом (1:0), Эпицентром (4:0) и над Ингульцем (2:0) – позитив в команде. На мой взгляд, Костюк хорошо руководит командой.

Мы видим, что и Буяльский, и Ярмоленко нормально воспринимают то, что они находятся на скамье запасных, но матч с Полесьем покажет, насколько Игорь Костюк верит в то, что он делает.

Полесье находится в хорошем игровом и психологическом тонусе. Мне кажется, здесь будет хорошая тренерская дуэль. У Руслана Петровича больше опыта тренерской работы. Превосходство на стороне Ротаня. Я бы сказал, что будет ничья или победа одной из команд в один мяч.

Рух – Металлист 1925: «Я бы не отдавал здесь уж слишком простую победу Металлисту 1925»

– Рух – Металлист 1925. Харьковчане достаточно хорошо усилили состав, а Рух наоборот потеряло ключевых исполнителей. По силам ли ребятам Ивана Федика зацепиться за очки в этом матче?

– К сожалению, во Львове было две команды... Рух! Карпаты! Хорошее дерби, болельщики, а сейчас... Как-то непонятно. Конечно, решают руководители, потому что они вкладывают деньги. Жаль, что мы потеряли настоящее львовское дерби – это были классные матчи. Непонятно, что будет с Рухом. Иван Федик одержал 4 победы в концовке первого круга и поднял команду. Сейчас они дали сражение и Динамо (0:1) и Оболони (0:1) – там могли быть ничейные результаты.

Я бы не отдавал здесь слишком простую победу Металлисту 1925. Мне кажется, что Рух сможет испортить нервы. Преимущество где-то 60 на 40 в пользу Металлиста 1925, но Рух покажет зубы. Они будут стараться. У них много молодых игроков, пытающихся показать хорошую игру, но молодежь – это нестабильность.

Понятно, что преимущество Металлиста 1925 в опыте игроков. В ключевых моментах харьковская команда может дать эту стабильность. Металлист 1925 сыграл в Кубке Украины против Локомотива (3:0) основным составом. Это может вызвать усталость. Поэтому этот матч будет интересным.

Все матчи, о которых мы говорим, будут очень интересными. Это наш – украинский футбол! Он интересен. Даже несмотря на войну... Наш украинский футбол очень интересный. Сейчас очень важный этап сезона и хочется, чтобы арбитры отработали на хорошем уровне.

Верес - ЛНЗ: Я читал интервью Виталия Пономарева, который сказал, что...

– Верес – ЛНЗ. Подопечные Виталия Пономарева проиграли Полесью и вылетели из Кубка Украины. Похоже, пора возвращаться на «победный лад», но соперником будет неуступчивый коллектив Олега Шандрука. Чего ждать от этого матча?

– Я читал интервью Виталия Пономарева, который сказал, что ни он, ни игроки никогда не находились под таким давлением. Они никогда не были лидерами УПЛ, а сейчас давление на них достаточно велико. Каждая ошибка будет давить на игроков, клуб... Это понятно. Два поражения показали, что с этим давлением игроки не всегда могут справиться. Плюс травма Яшари… Этот игрок вел игру, создавал остроту – это умный игрок.

Вереск мне понравился в матче с Шахтером (0:1). Они верно выстроили тактику. Были хорошие выходы в атаку. Они могли не проиграть, но могли даже выиграть у Шахтера. Нам предстоит классный матч! Тем более, игра пройдет в Ровно, где у Вереса всегда хорошая поддержка. Клуб развивается. Сколько команд сыграло в Ровно зимой! Это говорит о том, что есть владелец в Ровно. Шандрук строит достаточно хорошую команду. Они достаточно хорошо работают в условиях, созданных для них.

Если говорить о результате... Все сейчас говорят, что ЛНЗ должно выигрывать, они лидеры. Но Верес – команда, которая может как проиграть так и выиграть. Я бы поставил на ничью или победу одной из команд в один мяч. Нельзя сказать, что в большинстве матчей этого тура есть явный фаворит, – сказал Ковалец.