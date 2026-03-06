Экс-игрок Черноморца с новой командой вышел в полуфинал Кубка Чехии
Евгений Скиба помог клубу Карвина разгромить Викторию Пльзень
Украинский защитник Евгений Скиба впервые сыграл в основе за чешскую команду Карвина.
Украинец отыграл 80 минут в матче 1/4 финала Кубка Чехии против Виктории Пльзень.
Карвина на домашней арене разгромила соперников со счетом 3:0 и вышла в полуфинал Кубка.
Скиба переехал в Чехию из команды Черноморец Одесса.
Кубок Чехии. 1/4 финала, 5 марта 2026
Карвина – Виктория Пльзень – 3:0
Голы: Аяоси, 24, Лабик, 39, Качор, 76
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если Лапорта проиграет выборы президента, уход тренера из клуба станет вероятным сценарием
Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…