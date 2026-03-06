Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Черноморца с новой командой вышел в полуфинал Кубка Чехии
Другие новости
06 марта 2026, 06:34 | Обновлено 06 марта 2026, 06:58
241
0

Экс-игрок Черноморца с новой командой вышел в полуфинал Кубка Чехии

Евгений Скиба помог клубу Карвина разгромить Викторию Пльзень

06 марта 2026, 06:34 | Обновлено 06 марта 2026, 06:58
241
0
Экс-игрок Черноморца с новой командой вышел в полуфинал Кубка Чехии
BuckarooBanzai. Евгений Скиба (третий слева)

Украинский защитник Евгений Скиба впервые сыграл в основе за чешскую команду Карвина.

Украинец отыграл 80 минут в матче 1/4 финала Кубка Чехии против Виктории Пльзень.

Карвина на домашней арене разгромила соперников со счетом 3:0 и вышла в полуфинал Кубка.

Скиба переехал в Чехию из команды Черноморец Одесса.

Кубок Чехии. 1/4 финала, 5 марта 2026

Карвина – Виктория Пльзень – 3:0

Голы: Аяоси, 24, Лабик, 39, Качор, 76

Видео голов и обзор матча

По теме:
Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»
Украина – Литва – 30:29. Драма в конце игры. Видео голов и обзор матча
Кубок Чехии по футболу Карвина Евгений Скиба Виктория Пльзень видео голов и обзор Черноморец Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге
Футбол | 06 марта 2026, 05:50 0
Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге
Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге

Если Лапорта проиграет выборы президента, уход тренера из клуба станет вероятным сценарием

Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05 марта 2026, 17:33 22
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026

Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…

Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05.03.2026, 07:52
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Футбол | 05.03.2026, 23:42
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05.03.2026, 08:36
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
04.03.2026, 09:29 3
Футбол
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
05.03.2026, 15:00 15
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем