Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»
Молодежные турниры
06 марта 2026, 05:59 | Обновлено 06 марта 2026, 06:18
194
0

БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»

Наставник Шахтера U-19 рассказал о крупной победе над Александрией

06 марта 2026, 05:59 | Обновлено 06 марта 2026, 06:18
194
0
БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик дал комментарий после победы над «Александрией» U-19 (5:0):

– Хорошая игра в исполнении нашей команды. Впрочем я всегда подчеркиваю, что, глядя на счет, может показаться, будто победа была легкой. Нужно понимать: если мы и добиваемся такого результата, то это благодаря большой работе, которую выполняем в течение недели, готовясь к матчу. Так получилось, что уже на первой минуте мы повели в счете, ведь, разбирая соперника, понимали, что он любит владеть мячом и имеет немало различных вариантов выхода от ворот. Мы очень хорошо подготовились и на первой минуте осуществили прессинг, который отрабатывали накануне, что и воплотилось в результат. Дальше, когда сопернику нужно было раскрываться, мы контролировали игру и довели счет до разгромного. Спасибо ребятам за игру и этот результат.

– «Шахтер» U-19 очень быстро повел в счете. Такой ранний гол повлиял на психологический настрой команды и дальнейший ход матча?

– Всегда стараемся повести в счете как можно быстрее, хотя не всегда это получается. Возможно, на этот ранний гол повлиял и фактор приближения 8 марта: я на этот день запланировал два тренировки для команды, а ребята просили, чтобы был выходной. Я сообщил им, что если они сегодня победят, получат выходной. Видите, как они ценят своих девушек, матерей, сестер и какую реакцию это вызвало. То, что мы отрабатывали на тренировках, игроки с первых минут воплощали в жизнь. Они заслуживают эти выходные.

– Команда эффективно использовала высокий прессинг и заставляла «Александрию» U-19 ошибаться. Довольны ли тем, как подопечные давили на соперника?

– Мы использовали как высокий прессинг, так и в среднем блоке. Как уже подчеркивал, «Александрия» U-19 любит играть с мячом и не просто выбивает его вперед, а имеет немало вариантов выхода из обороны через среднюю и короткую передачу. Мы знали, что они будут пытаться контролировать мяч и в какой-то момент ошибутся после нашего прессинга, ведь понимали, когда следует прессинговать. Ребята с этим справились качественно, и удалось забить быстрый мяч, а дальше благодаря мастерству довести счет до разгромного. Это важно, однако не менее важно, что команда сыграла на ноль, несмотря на то, что матч проходил не без ошибок. Мы также команда, которая любит играть с мячом и атаковать, однако не должны забывать об обороне. Сегодня мы действовали очень надежно.

– На 51-й минуте произошла вынужденная замена: Канте покинул поле, вышел Ломага. Что известно о состоянии Канте и как оцениваете игру Ломаги, которому понадобилось пять минут, чтобы отличиться?

– Канте попросил замену после столкновения из-за небольшого дискомфорта. Также должен подчеркнуть, что эту замену мы планировали: Ломага своим трудом и упорством заслужил шанс. Александр не находился в расположении команды во время сборов, однако не опустил рук, продолжал упорно работать, и этот труд конвертировался в гол. До этого он уже забивал в товарищеской встрече. Ломага является хорошим примером для тех футболистов, которые получают меньше игрового времени. Рад за него. Что касается Канте – не считаю, что у него серьезное повреждение.

По теме:
Украина – Литва – 30:29. Драма в конце игры. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил контракт с экс-хавбеком Шахтера
Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Александрия чемпионат Украины по футболу U-19 Александрия U-19 видео голов и обзор Александрия - Шахтер Александр Ломага Мохамаду Канте женский день (8 марта)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05 марта 2026, 07:20 1
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Футбол | 06 марта 2026, 00:12 4
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама

Влада Зинченко снова привлекла внимание...

Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05.03.2026, 07:52
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Андрей Ярмоленко уже осваивает новый вид спорта
Футбол | 06.03.2026, 05:02
Андрей Ярмоленко уже осваивает новый вид спорта
Андрей Ярмоленко уже осваивает новый вид спорта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 10
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 13
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем