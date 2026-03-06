БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик дал комментарий после победы над «Александрией» U-19 (5:0):

– Хорошая игра в исполнении нашей команды. Впрочем я всегда подчеркиваю, что, глядя на счет, может показаться, будто победа была легкой. Нужно понимать: если мы и добиваемся такого результата, то это благодаря большой работе, которую выполняем в течение недели, готовясь к матчу. Так получилось, что уже на первой минуте мы повели в счете, ведь, разбирая соперника, понимали, что он любит владеть мячом и имеет немало различных вариантов выхода от ворот. Мы очень хорошо подготовились и на первой минуте осуществили прессинг, который отрабатывали накануне, что и воплотилось в результат. Дальше, когда сопернику нужно было раскрываться, мы контролировали игру и довели счет до разгромного. Спасибо ребятам за игру и этот результат.

– «Шахтер» U-19 очень быстро повел в счете. Такой ранний гол повлиял на психологический настрой команды и дальнейший ход матча?

– Всегда стараемся повести в счете как можно быстрее, хотя не всегда это получается. Возможно, на этот ранний гол повлиял и фактор приближения 8 марта: я на этот день запланировал два тренировки для команды, а ребята просили, чтобы был выходной. Я сообщил им, что если они сегодня победят, получат выходной. Видите, как они ценят своих девушек, матерей, сестер и какую реакцию это вызвало. То, что мы отрабатывали на тренировках, игроки с первых минут воплощали в жизнь. Они заслуживают эти выходные.

– Команда эффективно использовала высокий прессинг и заставляла «Александрию» U-19 ошибаться. Довольны ли тем, как подопечные давили на соперника?

– Мы использовали как высокий прессинг, так и в среднем блоке. Как уже подчеркивал, «Александрия» U-19 любит играть с мячом и не просто выбивает его вперед, а имеет немало вариантов выхода из обороны через среднюю и короткую передачу. Мы знали, что они будут пытаться контролировать мяч и в какой-то момент ошибутся после нашего прессинга, ведь понимали, когда следует прессинговать. Ребята с этим справились качественно, и удалось забить быстрый мяч, а дальше благодаря мастерству довести счет до разгромного. Это важно, однако не менее важно, что команда сыграла на ноль, несмотря на то, что матч проходил не без ошибок. Мы также команда, которая любит играть с мячом и атаковать, однако не должны забывать об обороне. Сегодня мы действовали очень надежно.

– На 51-й минуте произошла вынужденная замена: Канте покинул поле, вышел Ломага. Что известно о состоянии Канте и как оцениваете игру Ломаги, которому понадобилось пять минут, чтобы отличиться?

– Канте попросил замену после столкновения из-за небольшого дискомфорта. Также должен подчеркнуть, что эту замену мы планировали: Ломага своим трудом и упорством заслужил шанс. Александр не находился в расположении команды во время сборов, однако не опустил рук, продолжал упорно работать, и этот труд конвертировался в гол. До этого он уже забивал в товарищеской встрече. Ломага является хорошим примером для тех футболистов, которые получают меньше игрового времени. Рад за него. Что касается Канте – не считаю, что у него серьезное повреждение.