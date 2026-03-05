ВИДЕО. Шахтер U-19 разгромил Александрию U-19, отгрузив пять мячей

В 19-м туре чемпионата Украины U-19 юношеская команда Шахтер U-19 на выезде обыграла Александрию U-19 (5:0).

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик по сравнению с прошлой игрой в матче с Александрией U-19 внес следующие изменения в стартовый состав: вместо Онищука и Балакая вышли Костюк и Сметана.

Оранжево-черные начали с высокого прессинга, и именно благодаря этому на старте, поймав соперника на ошибке, повели в счете: Канте перехватил мяч и отдал на удар Сметане (1:0). Местные в ответ пытались завладеть мячом и искать пути к воротам Баглая, но безрезультатно. Зато шахтеры были активнее с мячом и создавали моменты. Лучший шанс удвоить преимущество имел сам Сметана – рядом со штангой.

Футболисты Шахтера продвигали мяч вперед преимущественно через скоростные фланги, и на 31-й минуте после подачи, расшатывая оборону соперника, по воротам Стовба угрожал Зубрий – голкипер среагировал на опасность. Через минуту в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога, из-за чего матч приостановили на 10 минут.

После возвращения на поле шахтерам быстро удалось удвоить преимущество: Канте вновь навязал борьбу защитникам местных, завладел мячом и покатил на Петрука, который поразил нижний угол ворот (2:0). Заключительный отрезок первого тайма оказался результативным: сначала Цуканов с-за пределов штрафной попал под самую девятку (3:0), а вскоре в створ ворот поразил Стрильчук (4:0).

Второй тайм начался с опасного момента Шахтера: Зубрий прокинул мяч на ход Сметане, который ворвался в штрафную и прострелил на завершение, однако нападающему не хватило нескольких сантиметров, чтобы достать мяч. На 51-й минуте у шахтеров произошла вынужденная замена: вместо Канте в игру вступил Ломага. Пять минут понадобилось Ломаге, чтобы воспользоваться шансом и увеличить преимущество после добивания передачи Калюжного (5:0).

На 62-й минуте местные имели, пожалуй, лучший шанс сократить отставание после недоразумения гостей около ворот, но Баглай спас команду, парировав удар вингера Александрии U-19. В дальнейшем шахтеры контролировали темп игры и не раз доходили до финальной трети поля, стараясь завершать атаки ударами, однако счет больше не менялся.

Шахтер U-19 на выезде обыграл Александрию U-19 (5:0). В следующую субботу, 14 марта, шахтеры примут харьковский Металлист 1925 U-19.

Чемпионат Украины U-19

19-й тур, 5 марта 2026, Владимиривка (Кировоградская обл.)

Александрия U-19 – Шахтер U-19 – 0:5 (0:4)

Голы: Сметана, 1, Петрук, 37, Цуканов, 41, Стрильчук, 44, Ломага, 56

Шахтер U-19: Баглай, Стрильчук, Милокост, Костюк (Гарабажий, 69), Калюжный, Бундаш (к) (Балакай, 59), Петрук (Дериконь, 59), Сметана (Давиденко, 69), Цуканов, Канте (Ломага, 51), Зубрий

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

Інфографіка