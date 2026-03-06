Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Реале высказались о состоянии травмированного Килиана Мбаппе
Испания
В Реале высказались о состоянии травмированного Килиана Мбаппе

Альваро Арбелоа раскрыл детали восстановления французского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа накануне поединка 27-го тура испанской Примеры против «Сельты» поделился актуальной информацией о процессе реабилитации форварда Килиана Мбаппе.

«Я нахожусь в постоянном контакте с Килианом. Ситуация находится под полным контролем: мы четко понимаем характер его повреждения и то, как он себя чувствует. Мы оцениваем его состояние в ежедневном режиме», – цитирует слова Арбелоа издание Sport.es.

Напомним, что французский нападающий «сливочных» ранее получил растяжение связок левого колена. Из-за этой травмы существует риск, что он не сможет помочь команде в ответственных встречах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В текущей кампании Мбаппе демонстрирует феноменальную статистику: на его счету 38 забитых мячей и 6 результативных передач в 33 официальных играх за «Реал».


Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге
Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере
Челси и Ман Сити соревнуются за молодого таланта Баварии
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Килиан Мбаппе Сельта Манчестер Сити чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
