06 марта 2026, 04:02 | Обновлено 06 марта 2026, 04:03
Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере

Бейл объяснил, почему именно Карло Анчелотти стал для него идеальным наставником

06 марта 2026, 04:02 | Обновлено 06 марта 2026, 04:03
Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бейл поделился мнением о том, кто из наставников оказал наибольшее влияние на его карьеру.

«Методы работы Анчелотти – лучшие, с которыми я сталкивался. Даже если ты оставался в запасе, Карло умел создать ощущение, что ты – его близкий друг.

У него есть уникальный дар поддерживать позитивную атмосферу в коллективе и мотивировать каждого выкладываться на сто процентов.

Я всегда утверждал: успех в «Реале» зависит не столько от тренерской тактики, сколько от умения управлять звездами. Безусловно, тактические нюансы важны, но они вторичны.

Анчелотти вел себя как лучший товарищ, однако у него была и твердая рука: если кто-то халтурил на тренировках, Карло мог разнести команду в пух и прах.

То же самое происходило порой в перерывах матчей. Он нашел идеальный баланс. Для меня он – лучший тренер, с которым когда-либо доводилось работать», – цитирует слова Бейла издание AS.

Бейл защищал цвета «Королевского клуба» под руководством итальянского специалиста в периоды с 2013 по 2015 год, а также в сезоне-2021/2022.

Гарет Бэйл Реал Мадрид Карло Анчелотти
Михаил Олексиенко Источник: AS
