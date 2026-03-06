Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере
Бейл объяснил, почему именно Карло Анчелотти стал для него идеальным наставником
Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бейл поделился мнением о том, кто из наставников оказал наибольшее влияние на его карьеру.
«Методы работы Анчелотти – лучшие, с которыми я сталкивался. Даже если ты оставался в запасе, Карло умел создать ощущение, что ты – его близкий друг.
У него есть уникальный дар поддерживать позитивную атмосферу в коллективе и мотивировать каждого выкладываться на сто процентов.
Я всегда утверждал: успех в «Реале» зависит не столько от тренерской тактики, сколько от умения управлять звездами. Безусловно, тактические нюансы важны, но они вторичны.
Анчелотти вел себя как лучший товарищ, однако у него была и твердая рука: если кто-то халтурил на тренировках, Карло мог разнести команду в пух и прах.
То же самое происходило порой в перерывах матчей. Он нашел идеальный баланс. Для меня он – лучший тренер, с которым когда-либо доводилось работать», – цитирует слова Бейла издание AS.
Бейл защищал цвета «Королевского клуба» под руководством итальянского специалиста в периоды с 2013 по 2015 год, а также в сезоне-2021/2022.
