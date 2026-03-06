Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»
Гарет рассказал, почему португалец так фанатично пытается обойти Лионеля
Бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл поделился воспоминаниями о невероятной жажде рекордов, которая движет Криштиану Роналду.
«Случалось, что он в сердцах всплескивал руками, когда я не реализовывал выходы один на один, хотя мог бы отдать ему пас. Но, полагаю, в этом и проявляется его колоссальная мотивация и воля к победе.
Он никогда не довольствуется малым: если есть шанс забить пять или шесть мячей за матч, он сделает все для этого. Как всем известно, Криштиану одержим рекордами; он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси.
Сложно отрицать его феноменальную результативность. Даже после возвращения в «Манчестер Юнайтед», когда скептики твердили, что он уже «не тот», Роналду продолжал стабильно забивать. А ведь отправлять мяч в сетку – это, в конечном счете, самая трудная задача в футболе», – отметил Бейл.
