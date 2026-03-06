Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»
Саудовская Аравия
06 марта 2026, 01:44 |
49
0

Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»

Гарет рассказал, почему португалец так фанатично пытается обойти Лионеля

06 марта 2026, 01:44 |
49
0
Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл поделился воспоминаниями о невероятной жажде рекордов, которая движет Криштиану Роналду.

«Случалось, что он в сердцах всплескивал руками, когда я не реализовывал выходы один на один, хотя мог бы отдать ему пас. Но, полагаю, в этом и проявляется его колоссальная мотивация и воля к победе.

Он никогда не довольствуется малым: если есть шанс забить пять или шесть мячей за матч, он сделает все для этого. Как всем известно, Криштиану одержим рекордами; он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси.

Сложно отрицать его феноменальную результативность. Даже после возвращения в «Манчестер Юнайтед», когда скептики твердили, что он уже «не тот», Роналду продолжал стабильно забивать. А ведь отправлять мяч в сетку – это, в конечном счете, самая трудная задача в футболе», – отметил Бейл.

По теме:
ФОТО. Месси встретился с Трампом. Президент США помолился в Белом доме
Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Криштиану Роналду Лионель Месси Гарет Бэйл Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05 марта 2026, 19:49 13
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси

Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных в играх чемпионата и Лиги чемпионов

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 13
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Футбол | 05.03.2026, 07:22
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06.03.2026, 00:32
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
05.03.2026, 15:00 15
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем