Бэйл – о Роналду: «Он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси»

Бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл поделился воспоминаниями о невероятной жажде рекордов, которая движет Криштиану Роналду.

«Случалось, что он в сердцах всплескивал руками, когда я не реализовывал выходы один на один, хотя мог бы отдать ему пас. Но, полагаю, в этом и проявляется его колоссальная мотивация и воля к победе.

Он никогда не довольствуется малым: если есть шанс забить пять или шесть мячей за матч, он сделает все для этого. Как всем известно, Криштиану одержим рекордами; он жаждет голов и стремится во всем превзойти Месси.

Сложно отрицать его феноменальную результативность. Даже после возвращения в «Манчестер Юнайтед», когда скептики твердили, что он уже «не тот», Роналду продолжал стабильно забивать. А ведь отправлять мяч в сетку – это, в конечном счете, самая трудная задача в футболе», – отметил Бейл.