ФИФА разрешила рекламу во время трансляций матчей на ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года телезрители столкнутся с нововведением: паузы на водопой теперь будут сопровождаться показом рекламы.

Согласно информации издания The Athletic, ссылающегося на три независимых источника, ФИФА дала «зеленый свет» вещателям на прерывание прямого эфира рекламными блоками в моменты технических перерывов.

Этот вопрос уже был детально проработан с топ-менеджерами телекомпаний. Напомним, что еще в декабре стало известно о введении обязательных трехминутных пауз в середине каждого тайма – независимо от того, насколько жаркой будет погода на стадионе.

Такой формат подачи контента, когда игра уступает место рекламе во время вынужденных остановок, уже давно стал привычным в таких дисциплинах, как баскетбол или американский футбол.